De Amerikaanse president Donald Trump gaat de importheffing op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie verhogen naar 25 procent. Dat schrijft hij op zijn socialemediaplatform Truth Social. Hij meldt erbij dat hij de verhoging volgende week zal doorvoeren voor auto's en vrachtwagens die de Verenigde Staten binnenkomen.

In zijn bericht stelt Trump dat hij de verhoging doorvoert omdat de Europese Unie zich niet aan het vorig jaar overeengekomen handelsakkoord zou houden. De EU en de VS sloten dat akkoord in juli en daarin werd afgesproken dat de Amerikaanse importheffing op de meeste producten uit de EU uitkomt op 15 procent. Dat tarief geldt onder andere voor auto's.

Volgens Trump hoeft er geen tarief te worden betaald als auto's en vrachtwagens in fabrieken in de VS worden geproduceerd. "Er zijn momenteel veel auto- en vrachtwagenfabrieken in aanbouw, met meer dan 100 miljard dollar aan investeringen, een record in de geschiedenis van de auto- en vrachtwagenproductie", beweert hij.

Uit het bericht van Trump komt niet naar voren hoe de EU zich niet aan de handelsdeal zou houden. Het Europees Parlement stemde in maart in met een deel van de deal. Bij Europarlementariërs leefden wel grote zorgen dat Donald Trump zich niet aan eerdere afspraken houdt, bijvoorbeeld door met nieuwe importheffingen voor de EU of lidstaten te dreigen. De stemming was meermaals uitgesteld vanwege onder andere dreigementen van Trump rond Groenland. Lidstaten van de EU moeten nog wel instemmen met een definitieve tekst voor het besluit.

Trumps maatregel kan volgens persbureau Bloomberg vooral impact hebben op autofabrikant Stellantis. Dat is het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Jeep en Fiat. Stellantis importeert modellen van Alfa Romeo, Fiat en Maserati vanuit Europa naar de VS.