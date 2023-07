Triumph is nog altijd een fabrikant van motorfietsen, maar Triumph Motor Company, dat jarenlang auto's in elkaar schroefde, doet dat al niet meer sinds 1984. Bijzonder tijdelijk is Triumph Motor Company terug. Dit is de Triumph TR25 Concept, een elektrische roadster waar BMW lief voor is aangekeken.

Sinds het verdwijnen van de ver-Triumph-de Honda Ballade in 1984 - de Triumph Acclaim - worden er geen auto's van Triumph meer geproduceerd of geassembleerd. De échte Triumph-productie stopte eigenlijk al in 1981 toen de laatste TR7's werden gebouwd. Triumph Motor Company is niet meer, maar Triumph Motorcycles is nog altijd volop actief. Toch lezen we nu merknaam Triumph terug op een auto. Hoe zit dat? De Triumph TR25 Concept die tijdens het Goodwood Festival of Speed is gepresenteerd, is een creatie van designbureau Makkina. Toch is het - als je ruimdenkend bent - tot op zekere hoogte écht een Triumph, ondanks dat hij volledig elektrisch is aangedreven.

Toen BMW Group in 1994 Rover Group overnam, kreeg het ook de merkrechten van Triumph Motor Company. Designhuis Mikkala heeft voor deze Triumph TR25 Concept officieel goedkeuring gevraagd van het Duitse concern en dat maakt de TR25 Concept een beetje écht. De Triumph TR25 Concept is een eerbetoon aan de 'Jabbeke' Triumph TR2, een auto waarmee in mei 1953 een snelheidsrecord (201 km/h) voor productieauto's met een motor met een slagvolume van minder dan twee liter werd gevestigd (foto 24 ). Het is dit jaar dus zeventig jaar geleden dat het record werd gevestigd en honderd jaar nadat de eerste auto van Triumph op de weg verscheen. Tijd om met een moderne incarnatie van de record-TR2 te komen, zo redeneert designhuis Makkina.

Net als de record-TR2 - feitelijk een prototype - is ook de Triumph TR25 Concept in een lichte blauwgroene kleur gespoten. De TR25 Concept tuurt net zo onschuldig als het origineel de wereld in en is een eenzitter waarbij het passagiersdeel is afgedekt. Heeft BMW er verder nog iets mee te maken gehad? Ongetwijfeld. Onder de koets van de TR25 vinden we namelijk het platform en de techniek van de BMW i3S, de sterkste variant die in de laatste jaren van de i3 werd geleverd. De 4,03 meter lange Triumph TR25 Concept heeft logischerwijs dezelfde wielbasis als de i3S, staat op 21-inch lichtmetaal en heeft net als de BMW dus een 184 pk sterke elektromotor op de achteras. Wél profiteert de TR25 Concept van iets grotere remmerij.

De koets van de TR25 Concept is uit koolstofezel vervaardigd waardoor het wagengewicht slechts 1.095 kilo bedraagt (i3S: 1.290 kilo). De Triumph TR25 Concept sprint dan ook in 5,2 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h en heeft een topsnelheid van 185 km/h. Dat maakt 'n sneller dan de BMW i3S die voor de o-100-sprint 6,9 seconden de tijd neemt en op een snelheid van 160 km/h blijft steken. Uit zijn uiteraard ook uit de i3S afkomstige 42,2 kWh batterij perst de TR25 Concept een bereik van 306 kilometer (BMW i3S: 280-285 kilometer).

Over productieplannen wordt (helaas) niet gesproken.