Tritium: de eerste elektrische supercar uit Finland

Als alles meezit, vindt in juni in Monaco supercar-evenement Top Marques plaats. Tijdens dit jaarlijks terugkerende walhalla voor liefhebbers van exotische modellen, nieuw of oud, maakt de wereld straks kennis met de eerste volledig elektrische supercar uit Finland. De Tritium.

De Tritium, de eerste inzending van het ogenschijnlijk vrij jonge bedrijf Tritium Automotive, wordt omschreven als "[...] de meest aanpasbare supercar ter wereld". Dat de Finnen er zin in hebben, blijkt wel uit andere bejubelende zinsneden als "Er is nog nooit een auto als deze geweest, and die zal er ook nooit meer zijn" en "voor altijd uniek".

Voor dergelijke marketingtechnisch natuurlijk fijn klinkende grootspraak is het ontwerp van de Tritium niet bijster origineel. Op de momenteel beschikbare afbeeldingen is een supercar te zien waarvan het zijaanzicht namelijk wel heel sterk doet denken aan dat van de Lamborghini Huracan en Gallardo. Het zou ons niet verbazen als een afbeelding van die twee Italianen naast de Finse tekentafel aan de muur heeft gehangen.

Tritium lijkt te insinueren dat nagenoeg alle plaatwerkdelen aanpasbaar zijn aan de smaak van de klant. "Jij bedenkt de auto, jij past hem aan, jij droomt de auto. Wij ontwerpen hem, wij bouwen hem," aldus de fabrikant. De Tritium is gebouwd rond een spaceframe dat is opgetrokken uit een composiet van onder andere koolstofvezel. Volgens de fabrikant is er kennis uit de Formule 1 toegepast en is de auto vol te stoppen met pracht en praal die je normaal alleen in een luxueuze jacht aantreft.

De elektrische aandrijflijn is in totaal 680 pk sterk. Op een acculading moet de nieuwkomer zo'n 300 kilometer kunnen rijden, al houdt Tritium verdere specificaties over het accupakket en de elektromotor onder de pet. Wél weten we dat de Finnen in totaal 11 exemplaren gaan bouwen, auto's die elk voor niet minder dan € 1,1 miljoen van de hand gaan. Top Marques lijkt derhalve een prima evenement om de auto te presenteren.