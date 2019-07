Toyota’s eerste EV wordt de Proace (City)

Vanaf volgend jaar maken de Proace en Proace City namelijk hun volledig elektrische opwachting. Daarmee zijn de bestelwagens de allereerste volledig elektrische auto’s voor het merk in ons land. Wereldwijd gezien is het overigens niet de eerste EV, want in China kennen ze een gestekkerde C-HR. Toyota zelf zegt dat de introductie van de elektrische Proace en Proace City een tactische zet is, aangezien er in het segment van de bestellers heel veel diesels rondrijden. Daar zou dus een enorme winst te behalen zijn om de uitstoot terug te dringen.

Er zit natuurlijk nog een andere adder onder het gras, aangezien Toyota de bussen in samenwerking met PSA maakt. Het moederbedrijf van onder andere Citroën en Peugeot is de laatste tijd natuurlijk volop aan de slag met de elektrificatie van het gamma met bijvoorbeeld E-Tense- en e-lijnen. De mogelijkheid bestaat dus dat Toyota van PSA een klein zetje in de rug kreeg. De kans is dan ook groot dat Citroën, Opel en Peugeot binnenkort hun elektrische kijk op de bestellers laten zien.

Vanaf 2020 begint Toyota met de start van de uitrol van een batterij aan elektrische modellen. Wereldwijd zou de teller van de nieuwe EV’s over de tien stuks moeten gaan.