Toyota leerde van Tundra met 1,6 miljoen op de klok

De Toyota Tundra is voor de Nederlandse automobilist weliswaar niet zo relevant, maar in de Verenigde Staten is dat een ander verhaal. De nieuwste Tundra mocht dus niet teleurstellen en daarom keek Toyota naar een oud exemplaar met een astronomische kilometerstand.

Je kunt veel leren door naar het verleden te kijken. Dingen die toen goed gingen, kunnen je inspireren om in het heden eveneens de juiste keuzes te maken. Dat moet Toyota althans hebben gedacht toen het een Tundra uit 2007 onder de loep nam tijdens de ontwikkeling van de huidige Tundra.

Niet zomaar een Tundra, maar eentje met een buitengewoon indrukwekkende kilometerstand. De Tundra van Victor Sheppard, zo eentje als op bovenstaande foto, had namelijk minstens een miljoen mijlen (1,6 miljoen kilometer) afgelegd. Bij 999.999 mijl is de kilometerteller blijven steken. Toyota USA's hoofdingenieur Mike Sweers nam Sheppards Tundra onder de loep om te kijken wat er nog verbeterd kon worden bij de nieuwe Tundra.

Sweers keek naar de materialen die gebruikt zijn en de slijtage die deze materialen vertonen. De vorige Tundra bleek volgens Sweers een belangrijk 'zwak' punt te hebben. De laadbak is namelijk behoorlijk pokdalig, omdat Sheppard er jarenlang zware machines in heeft vervoerd. Verder zijn er slechts kleine dingen stuk, zoals de vergrendeling van de zonneklep. De laadbak is voor verbetering vatbaar en daarom werd er een nieuw composiet gebruikt, in plaats van het te zwakke staal van de vorige Tundra. In totaal werd er bijna 1.000 kilo aan lading achterin gestort om te testen of alles heel zou blijven. Alles bleef heel. Volgens Sweers zou dat bij de vorige Tundra vrijwel zeker niet het geval zijn geweest.

Volgens de Toyota-ingenieur zijn er verder geen grote gebreken gevonden bij de ervaren pick-up van Sheppard en zat Toyota met de vorige Tundra in grote lijnen dus op de goede weg. Dat is enigszins preken voor eigen parochie, maar we nemen het voor het gemak eventjes aan. In ieder geval heeft Sheppard dat miljoen gewoon gehaald. We zijn benieuwd of de huidige Tundra ook tot zulke kilometerstanden in staat is.