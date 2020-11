Volgende generatie Toyota Tundra gespot

In de Nederlandse Toyota-showrooms zul je de Tundra niet nieuw aantreffen, maar onder meer in de Verenigde Staten is het voor de Japanners nog altijd een belangrijk model. De pick-up neemt het daar onder meer op tegen de Ford F-150 en zeker niet zonder succes. En dat terwijl de huidige Tundra alweer 14 jaar geleden in productie ging. Het model is al twee keer zo lang leverbaar als de vorige generatie, maar nu lijkt de rek er toch echt wel een keertje uit te zijn. Hier zien we namelijk na talloze opfrisbeurten voor het eerst echt een volledig nieuwe generatie.

Het stevige pakket aan inpakmaterialen verhult uiteraard de details nog en het mag geen verrassing heten dat de basisvorm weinig verandert. Toch zijn er enkele zaken die verraden dat het nu wel echt om een geheel nieuwe Tundra gaat. Zo is de neus aanzienlijk hoekiger en datzelfde geldt voor de A-stijl. De deurstijlen ogen ook dikker dan nu het geval is. De ietwat afgeronde vormen van de huidige Tundra maken waarschijnlijk plaats voor een wat stoerder en hoekiger ontwerp. Toyota zou Toyota niet zijn als er geen hybride aandrijving mogelijk is en zelfs deze pick-up krijgt dus een variant met deels elektrische aandrijving. De uitgaande Tundra is er enkel met V8's, de Tundra Hybrid gebruikt waarschijnlijk een V6 als benzinekrachtbron. Waarschijnlijk onthult Toyota 'm komend jaar.