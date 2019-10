Toyota RAV4 Plug-in Hybrid op komst

Toyota levert de RAV4 in Nederland in twee versies. Er is een reguliere 175 pk sterke benzineversie én een Hybrid. Die laatste heeft een 2,5-liter viercilinder onder de kap, een benzinemotor die samen met een elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 218 pk. Let wel, het betreft dan de voorwielaangedreven variant. Ga je voor de vierwielaangedreven RAV4, dan komt je rechtervoet over 222 pk te beschikken. Voor wie ook de RAV4 Hybrid niet in voldoende mate is geëlektrificeerd, komt Toyota straks met een PHEV-versie, een plug-in hybride.

Volgens Toyota wordt de RAV4 PHEV de krachtigste versie van het model, maar hoe krachtig de aandrijflijn precies wordt, houdt het merk nog even onder de pet. Ook moeten we gissen naar exacte samenstelling van het systeem, al zetten we in op de aanwezigheid van in elk geval de 2.5 uit de RAV4 Hybrid. Op de foto zien we een Supersonic Red gespoten RAV4 met een in het zwart uitgevoerd dak en een grille die in dezelfde donkere kleur is uitgevoerd. Her en der zien we een extra stukje chroom en de ledstrips in de bumper kennen we nog niet op deze manier.

Een kleine update: Toyota bevestigt dat de RAV4 PHEV in de eerste helft van 2021 (jawel) naar ons land komt.