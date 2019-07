Back to basics: Toyota RAV4

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Toyota RAV4 staat in een kakelvers jasje in de Nederlandse showrooms. De ontwerpers kozen voor een veel robuuster en stoerder uiterlijk met veel harde hoeken en vouwen. Speerpunt is het lage verbruik, want de hybride-aandrijflijn wordt in elke campagne naar voren geschoven, maar krijg je die ook als instapper?

Toyota RAV4 2.0 VVT-iE Comfort

€34.995

We moeten je direct teleurstellen. Een geëlektrificeerde RAV4 met de 2,5-liter hybride-aandrijflijn kost € 5.000 extra in vergelijking met de basis benzine-versie. Toch is die het overwegen waard, want naast een gunstiger verbruik krijg je bij de hybride RAV4 liefst 218 pk tot je beschikking, in tegenstelling tot de 175 stuks van de instapper. Maar we beseffen ons dat het een flinke smak geld is én dat we in deze rubriek uitsluitend aan de slag gaan met de absolute instapper. Dat is dus de Comfort-uitvoering met de handgeschakelde 2,0-liter VVT-iE. Dat is zeker geen zuipschuit, want volgens de fabrieksopgave komt de auto op 1 liter benzine (gecombineerd verbruik) 16,7 kilometer ver. De hybride haalt een krappe zes extra kilometer uit een liter brandstof.

Nemen we de prijslijst van de SUV voor ons, dan valt op dat Toyota flink uitpakt met de standaard voorzieningen op de RAV4. Kijken we echter naar de buitenkant, dan zou je dat niet direct verwachten. Dat is welluicht enigszins te wijten aan de witte basislak die wat hard afsteekt tegen de overweldigende aanwezigheid van zwarte kunststofonderdelen. Zo komt de onderste bumperrand die rondom de koets gaat in het zwart van de productieband, evenals grille, raamlijsten, dakrails en grote delen van de buitenspiegels. De stalen wielen zijn 17-inch groot en worden afgewerkt met een rond stuk plastic. Mistlampen aan de voorkant worden voor een luxere variant voorbehouden, net als een volledige led-installatie. Wel zijn er led-dagrijverlichting en led-achterlichten aanwezig.

De deuren laten zich op een afstand met een druk op afstandsbediening openen en sluiten. Nemen we plaats op de zwarte stoffen stoelen, dan zien we een rijk uitgerust dashboard. Het instrumentarium wordt deels (4,2-inch) met een scherm gevuld, op de middenconsole steelt een 7-inch touchscreen voor de multimedia de show. Externe apparatuur is op verschillende manieren aan te sluiten waarna zes speakers de ruimte van muziek voorzien. Verder komen we knoppen voor de (handbediende) airconditioning tegen. Verder is de Toyota voorzien van adaptieve cruisecontrol, stuurwiel met knoppen voor de bediening van de audio, elektrische ramen rondom en een lichtsensor. Toyota’s standaard Safety Sense 2 is voorzien van onder meer Pre-Collision met fietsers- en voetgangersdetectie, Road Sign Assist en Lane Trace Assist.

Opmerkelijk is dat een hybride RAV4 in de Comfort-trim luxer is uitgerust met een automatische airco met gescheiden klimaatzones, 17-inch lichtmetalen wielen en een startknop. De volgende stap in de prijslijst is de Active (€ 36.995) met zilverkleurige afwerkstukken, lichtmetalen wielen, een regensensor, parkeerhulp (sensoren en een camera) en een groter beeldscherm voor de multimedia die tevens van DAB-radio is voorzien. Welke kies jij?