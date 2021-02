Toyota RAV4 Plug-in Hybrid nipt goedkoper dan Suzuki Across

Toyota Nederland vraagt € 55.895 voor de absolute topversie van de RAV4: de de RAV4 Plug-in Hybrid. Het is de stekker-hybride uitvoering van de SUV die tot vandaag verkrijgbaar was met een conventionele 2.0 viercilinder en als 2.5 Hybrid. De aandrijflijn van de plug-in hybride RAV4 bestaat uit de genoemde 2.5 viercilinder uit de 'conventionele' hybride die samen met een 182 pk krachtige elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 306 pk. De vierwielaangedreven Japanner heeft een accupakket dat groot genoeg is voor een elektrische actieradius van maar liefst 75 kilometer (WLTP). De Toyota accelereert in 6 tellen naar de 100 km/h en de topsnelheid ligt op 180 km/h, al moet je in elektromodus genoegen nemen met een topsnelheid van 135 km/h. Minstens zo belangrijk: het maximum trekgewicht is vastgesteld op 1.500 kilo.

De RAV4 Plug-in Hybrid is leverbaar vanaf € 55.895, een prijskaartje dat van toepassing is op de Business-uitvoering die zich richt op de zakelijke rijder. Ongetwijfeld niet geheel toevallig: de RAV4 Plug-in Hybrid is daarmee € 5,- voordeliger dan de technisch identieke Suzuki Across. De standaarduitrusting van de twee SUV's is echter niet volledig gelijk. De RAV4 Plug-in Hybrid Business heeft standaard led-koplampen, led-achterlichten, over twee zones gescheiden klimaatregeling, een 7-inch digitaal instrumentarium, het Toyota Touch 2-multimediascherm met 8-inch scherm, verwarmbare zitplaatsen voor én achter en 18-inch lichtmetaal. Voor € 63.595 levert Toyota de Business Plus-uitvoering af die als extra's onder meer een groter infotainmentdisplay, een uitgebreid JBL-audiosysteem, een kleuren head-up display, een digitale binnenspiegel, lederen bekleding, stoelventilatie voor en 19-inch lichtmetaal heeft.

Toyota levert de RAV4 Plug-in Hybrid ook in drie reguliere uitvoeringen: Dynamic, Style en Bi-Tone Plus. De Dynamic heeft een vanafprijs van € 58.995. De Style en Bi-Tone Plus wisselen vanaf achtereenvolgens € 61.295 en € 66.995 van eigenaar.

De RAV4's met stekker zijn vanbuiten onder meer te herkennen aan donkere afwerking in de grille en koplampen. Daarnaast voert Toyota de onderste rand van de voorbumper uit in aluminiumkleur. Ook aan de achterzijde komen we deze zilvergrijze tint tegen, onder meer onder de achterruit en in de achterlichten. Zaken als de wielkastranden zijn uitgevoerd in zwarte pianolak.