Toyota-productie ondanks chiptekort naar oude niveau

Het wereldwijde chiptekort zorgt voor een zeer tegenvallende autoproductie bij veel grote autofabrikanten. Dat vertaalt zich uiteraard ook naar uitermate teleurstellende verkoopcijfers. Toch lijkt niet iedere fabrikant er echt hard door te worden geraakt. Toyota is zelfs ronduit optimistisch gestemd over de laatste maand van dit jaar.

In een officiële verklaring laten de Japanners weten dat alle productiefaciliteiten in het thuisland in december weer op volle kracht zullen draaien. Dat is voor het eerst sinds mei van dit jaar. Toyota rekent op een wereldwijde productie van 800.000 auto's in december. Dat is zelfs meer dan vorig jaar in die maand, toen de teller op 760.000 bleef steken.

Toyota houdt daarom ook vast aan de productievoorspelling die het eerder dit jaar deed: het merk verwacht in totaal 9 miljoen auto's te bouwen. December is wat dat betreft dus een bovengemiddelde maand. Het ergste lijkt voorlopig achter de rug als het gaat om de tekorten bij Toyota, al geeft het wel aan dat de toelevering van onderdelen nog niet op het oude niveau is.