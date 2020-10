Toyota Mirai 2 flink goedkoper

Toyota's waterstof-vlaggenschip Mirai staat aan de vooravond van zijn tweede generatie en die wordt een stuk gunstiger geprijsd dan het uitlopende model. Hoewel de precieze prijs nog niet bekend is, belooft Toyota dat hij in ons land in elk geval onder de 70.000 euro komt en dat is ruim 11.000 euro onder de Mirai 1.

Waar de meeste autofabrikanten waterstof op een lager pitje hebben gezet, houdt Toyota dapper vol en dat resulteert volgend jaar in een tweede generatie Mirai. "Toyota is heel gemotiveerd om te komen tot een oplossing van het CO2-probleem en daar hebben we dan ook roadmaps voor. Wij geloven niet dat, zeker op dit moment, één technologie dé oplossing kan bieden", zegt Thiebault Paquet, directeur powertrains Toyota Motors Europe, in gesprek met AutoWeek. "De volgende Mirai staat op het platform van de Lexus LS en wordt daarom flink groter dan de huidige. Bovendien is hij zuiniger en heeft hij een grotere actieradius."

Het sleutelwoord is volume, legt Paquet uit: "De hoge kosten van een brandstofcel zitten in de productie, niet in de grondstoffen. Terwijl bij een accu zeventig procent van de kosten in de grondstoffen zit. Niettemin bevat de Mirai 2 minder kostbare metalen, is het systeem compacter en werkt het met een hogere energiedichtheid."

Hierdoor, en omdat de technologie ook wordt gedeeld met andere branches, zal Toyota de prijs onder de 70.000 euro houden. Bijkomend voordeel voor zakelijke rijders is dat bij een waterstofauto de bijtelling over het gehele bedrag wordt gerekend. De exacte prijs zal in een later stadium bekend worden gemaakt. De lancering van de tweede generatie Toyota Mirai staat voor het eerste kwartaal van 2021 op de agenda.