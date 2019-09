Toyota hangt prijskaartje aan Proace City

De minimale investering voor een Toyota Proace City bedraagt €13.995 (excl. BTW en BPM). Daarvoor krijg je de compactere variant die 3,3 kubieke meter aan bagage slikt. Het laadvermogen bedraagt 650 kilogram. Als instap-Comfort beschik de Proace City over centrale deurvergrendeling, een lichtsensor, radio met bluetooth en stuurwielbediening en elektrische bedienbare zijruiten. Deze versie is vooralsnog enkel leverbaar met de minst krachtige 1,5-liter dieselmotor met 75 pk.

De Cool Comfort is een stukje luxer aangekleed met onder andere airconditioning, cruisecontrol en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. Deze versie is zowel in korte als in verlengde carrosserievariant leverbaar met een handgeschakelde of optionele automatische transmissie. De verlenge Proace City kan 3,9 kubieke meter aan bagage kwijt. Dat is goed voor een laadvermogen van 1.000 kilogram. De prijzen voor deze variant beginnen bij €16.395. Verder biedt Toyota nog de Professional (va. €20.295) en Innovator (va. €23.195) die bijvoorbeeld standaard navigatie, elektrisch inklapbare buitenspiegels en gescheiden klimaatregeling krijgen.

De Proacte City is vooralsnog enkel leverbaar met drie 1.5 D-4D dieselmotoren met 75, 102 of 130 pk. Vanaf aankomende januari voegen zich twee 1.2 turbo benzinemotoren zich aan bij de lijst die 110 of 130 pk vermogen leveren. Na de jaarwisseling komt Toyota ook met personenversies van de Proace City en voegt een vierwielaangedreven variant zich aan het gamma toe. Nadat volgend jaar zomer de Proace EV ten tonelen verschijnt, lanceert Toyota een jaar later de geheel elektrische versie van deze compactere Proace City.

Toyota is voor de nieuwe bestelbus uiteraard de samenwerking aangegaan met PSA. Uit de Franse en Duitse hoek kennen we dan ook al vergelijkbare bestel- en personenversies. De Peugeot Partner en Citroën Berlingo zijn als bestelwagen allebei beschikbaar vanaf €14.290, de Opel Combo is de voordeligste versie met een basisprijs van €13.149 (excl. BTW en BPM).

Toyota opent morgen de orderboeken van de Proace City.