Toyota GR86 onthuld

Deze geheel nieuwe Toyota GR86 is -je raadt het al – de opvolger van de GT86. In een wereld vol EV’s en SUV’s blijft de sportcoupé trouw aan het traditionele pretrecept van z’n voorganger. En ja: hij komt ook naar Europa!

Highlights:

Opnieuw tweelingbroertje Subaru BRZ

Viercilinder boxermotor nu 2,4-liter groot

Komt ook naar Nederland en België

De Toyota GR86 is in één oogopslag herkenbaar als de opvolger van de GT86. De basisvorm van de carrosserie is zelfs min of meer gelijk. Kijkend naar de daklijn, de zijruitpartij en de vouwen over het dak zouden we zelfs hebben gegokt op een stevige facelift, maar Toyota benadrukt dat de GR86 volledig nieuw is.

Met een lengte van 4.265 mm is de GR86 net even langer dan de GT86, die het bij 4.240 mm hield. Ook de wielbasis groeide iets, van 2.570 mm naar 2.575 mm. Het gewicht nam toe, maar met een verschil van 32 kg voor een totaal van 1.270 kg doet de Toyota GR86 het op dat vlak nog steeds heel netjes.

Daar komt bij dat het vermogen een stukje hoger uitpakt dan voorheen. Daarmee beantwoordt Toyota eindelijk aan dé grote klacht over de voorganger, die het in alle gevallen bij 200 pk hield. Voor de Europese versie noemt Toyota formeel nog geen vermogenscijfers, maar voor de BRZ werd eerder 231 pk beloofd. Nog steeds geen schokkende hoeveelheid, maar wel genoeg om de 0-100-tijd te doen slinken van 7,4 naar 6,3 seconden.

Opgeboorde boxer

De Japanners (de boxermotor is natuurlijk meer de expertise van Subaru) krijgen dat niet voor elkaar met een modieuze turbo, maar simpelweg door de viercilinder wat op te boren. In plaats van een tweeliter huist er nu een 2,4-liter grote boxer onder de motorkap. Deze door Toyota D-4S gedoopte motor wordt af-fabriek gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of een zestraps automaat, waarbij dit uiteraard bij uitstek de auto is om voor de handbak te gaan.

De kracht van de GT86 was z’n leuke stuurgedrag. Toyota belooft dat de auto op dit punt nog eens is verbeterd, onder meer door de torsiestijfheid met 50 procent te verhogen. Ook is het dak nu van aluminium, wat het zwaartepunt nog wat verder naar beneden brengt.

Minimaal verschil met BRZ

We haalden ‘m al even aan: de in Japan reeds voorgestelde nieuwe Subaru BRZ. Die auto is opnieuw grotendeels gelijk aan de Toyota-versie en dus kan ook het uiterlijk van de GR86 geen verrassing meer worden genoemd. Aan de voorzijde blijft het verschil nu zelfs beperkt tot een anders ingedeelde voorbumper, waar de Subaru en de Toyota eerder tenminste nog een andere led-signatuur in de koplampen meekregen.

Net als de Subaru oogt de GR86 rondom wat dikker dan voorheen, dankzij stevig uitgeklopte wielkasten en een stoere ‘kieuw’ direct achter de voorste wielkast. De grootste designrevolutie vindt plaats aan de achterkant. Verschillen met de Subaru BRZ zijn er opnieuw nauwelijks, maar met een ducktail-achtig kneepje in de klep, een nieuwe vorm voor de achterlichtunits en een naar de bumper verhuisde kentekenplaat is de GR86 hier wel meteen te onderscheiden van de GT86.

Sportieve sfeer

Het dashboard is net even anders, maar behoudt z’n functionele uitstraling. Het gaat bij de GR86 niet om luxe of design, maar om een fijne zitpositie, een sportieve sfeer en natuurlijk vooral het rijden. Het sportieve stuur lijkt alvast een prettig ding. De rest van het dash is rechtlijnig en traditioneel van opzet, met een vrij fors touchscreen en een digitaal instrumentarium.

Van GT naar GR

Tot slot kan ook de naam niet onbesproken blijven. Het ‘GR’ in GR86 staat natuurlijk voor Gazoo Racing, de racetak die z’n initialen ook afstaat aan de Toyota GR Supra en de Toyota GR Yaris. Daarmee past de op zichzelf staande GR86 mooi in dat rijtje, terwijl de ‘86’ het verband met voorgangers GT86 en de Corolla AE86 uit de jaren tachtig duidelijk maakt. Officieel is het trouwens ‘Toyota GR 86’, maar omwille van de vindbaarheid laten wij die spatie achterwege.

De Toyota GR86 komt naar Europa en dus ook naar Nederland en België. Meer dan dat weten we op dit moment nog niet, want Toyota bewaart introductiedata en prijzen voor een later moment.