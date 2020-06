Brave Toyota GR Yaris voor Japan

Bijzonder nieuws uit Japan. De driedeursversie van de Yaris waar we tot op heden alleen een heftige doorgesnoven versie van kennen, komt in het thuisland ook op de markt met een bescheiden 1.5!

Begin dit jaar kwam Toyota wel heel verrassend uit de hoek. Het merk schoof een extreme versie van de nieuwe Yaris naar voren die de GRMN-versie van de vorige generatie Yaris op elk vlak in het stof deed bijten. Met de GR Yaris voegde Toyota namelijk een maar liefst 261 pk en 360 Nm sterke hot hatch aan de Yaris-familie toe. Die fors uitgebouwde driedeurs GR Yari is in Japan nu ook in veel bescheidener trim leverbaar.

De milder gemotoriseerde versie van de driedeurs Yaris behoudt zijn brede bips, maar moet het zonder de hitsige 1,6-liter driecilinder doen. In de neus van deze louter voorwielaangedreven GR Yaris RS 1.5 liter die 120 pk en 145 Nm levert, zonder hybride techniek. De machine is altijd gekoppeld aan een CVT-transmissie met tien voorgeprogrammeerde versnellingen.

Opvallend genoeg kiest Toyota er voor om ook de reguliere versies van de driedeurs Yaris aan te duiden als GR Yaris. Interessant detail: de 261 pk en 360 Nm sterke écht heftige GR Yaris is in Japan zelfs 272 pk en 370 Nm sterk. Motorkap, achterklep en deurpanelen zijn van aluminium vervaardigd. Het dak is gemaakt van met koolstofvezel versterkt kunststof. Van de heftige GR Yaris komt in Japan ook een nieuwe GR Yaris RC-versie op de markt. Deze is nog eens dertig kilo lichter dan de bestaande variant. Deze RC is volgens Toyota bestemd voor de racerij, waarbij desgewenst aanpassingen kunnen worden doorgevoerd..

De Nederlandse Toyota-importeur bevestigt aan AutoWeek dat deze nieuwe versies van de GR Yaris níet naar Nederland komen. De 261 pk sterke GR Yaris komt uiteraard wél gewoon naar ons land, de nieuwe uitvoeringen zijn puur voor de Japanse markt bedoeld.