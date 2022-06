Toyota GR Corolla als hardcore tweezitter

In april kwam Toyota met een wel heel heftige Corolla. Net als de Yaris eerder maakte de Corolla kennis met het GR-label. En niet bepaald op zachtzinnige wijze. De GR Corolla is een heftig uitgebouwde vierwielaangedreven Corolla Hatchback met een 304 pk en 370 Nm sterke 1.6 driecilinder op benzine, die zijn oorsprong vindt in de minstens zo intense GR Yaris. Toyota presenteert nu een extra heftige editie van de GR Corolla die het zonder achterbank moet doen, maar die daardoor zowel stijver als lichter is.

In Japan luistert de GR Corolla met slechts twee zitplaatsen naar de naam Morizo Edition, in Australië gaat de auto als simpelweg 'GR Corolla tweezitter' door het leven. Toyota heeft voor deze extra heftige en gelimiteerde GR Corolla de achterbank uit de hatchback gesloopt om het wagengewicht met zo'n 30 kilo terug te brengen tot 1.440 kilo. Toyota voegt extra verstevigingen toe aan het chassis, waarvan een van de bewijsstukken zichtbaar is in de bagageruimte. Volgens Toyota is de tweezits-GR Corolla derhalve stijver dan de versie met vijf zitplaatsen. Maar er is meer!

Toyota schroeft het vermogen van de in de GR Corolla 304 pk en 370 Nm op tot 304 pk en 400 Nm. De tweezits GR Corolla heeft dus 30 Nm meer. Daarnaast past Toyota de bakverhoudingen aan, met als gevolg dat de eerste, tweede en derde versnellingen nog korter zijn. De nieuwe variant van wat al de heftigste Corolla ooit was krijgt speciale kuipstoelen en specifieke bekleding van onder meer de deurpanelen, het stuurwiel en de middenconsole. Daarnaast is de lakkleur Matte Steel voorbehouden aan deze overtreffende stap van de GR Corolla. Toyota geeft de nieuwe uitvoering ook nog eens nieuwe dempers én standaard bredere banden (Michelin Pilot Sport Cup in de maat 245/40 R18).

Helaas komt ook deze extra intense GR Corolla met twee zitplaatsen net als de bekende versie met achterbank niet naar Nederland. In een relatief recent verleden had Volkswagen van de Golf GTI Clubsport een speciale versie zonder achterbank in het aanbod, de GTI Clubsport S.