Toyota draagt Russische fabriek over

Toyota heeft zijn fabriek in Sint Petersburg overgedragen aan NAMI. De fabriek sloot in september vorig jaar al zijn poorten, als reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

Vlak na de invasie stopte Toyota de autoproductie in Rusland al, maar in september werd besloten dat de fabriek nabij Sint Petersburg ook niet meer open zou gaan. Nu is de fabriek ook niet meer in handen van Toyota. De Japanners melden dat de fabriek vrijdag is overgedragen aan NAMI, het nationale onderzoek- en ontwikkelingsinstituut voor auto's. In de in 2007 geopende fabriek werden de Toyota's Camry en RAV4 gebouwd, vrijwel uitsluitend voor de lokale markt.

Het is niet de eerste door een westers land gerunde fabriek die in handen komt van NAMI. Eerder nam het namelijk ook al faciliteiten van Renault en Nissan over. NAMI is sinds de verkoop door Groupe Renault ook de grootste aandeelhouder van AvtoVaz, het moederbedrijf van Lada. De kans is dan ook groot dat er in de voormalige Toyota-fabriek Lada's van de band gaan rollen, al is NAMI onder meer ook verantwoordelijk voor het merk Aurus, dat luxe modellen zoals de Komendant bouwt. Het is niet bekend hoeveel geld er met de overname van de Toyota-fabriek gemoeid is. Eerdere dergelijke overnames waren vooral voor symbolische bedragen.