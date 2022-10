Aurus Komendant: Russisch antwoord op Westerse top-SUV's

Aurus is een in 2018 opgericht merk dat voortkwam uit NAMI en dat onder meer verantwoordelijk is voor de staatslimousine van de Russische president Vladimir Poetin: de Korzeh. Aurus biedt voor wie een minder hoge of zelfs helemaal geen plek in het Kremlin heeft onder meer de Senat aan. Die topsedan kreeg later gezelschap van MPV Arsenal en van een cabrioletversie van de Senat. Met deze splinternieuwe Komendant heeft Aurus nu ook een opulente SUV in het aanbod.

De Aurus Komendant is 5,38 meter lang en strekt zich daarmee over een 18 centimeter grotere afstand uit dan de Mercedes-Benz GLS. De wielbasis van het 3,3 ton wegende gevaarte bedraagt 3,1 meter. Daarmee legt de auto het wel af tegen de GLS, die heeft immers 3,14 meter tussen de voor- en achteras. De Rolls-Royce Cullinan is met 5,34 meter tevens korter dan de Komendant. Hij staat op 20-inch lichtmetaal, heeft een enorm hekwerk in z'n snuit dat enigszins doet denken aan de grilles die Rolls-Royce zijn auto's geeft en oogt mede dankzij de grote hoeveelheid chroom relatief klassiek. Het gehele ontwerp is op het genoemde chroomwerk na relatief vrij van uiterlijke poespas.

Die klassiek-moderne stijl zet Aurus ook in het interieur van de Komendant door. We zien een dashboard met daarin digitale displays die in ogenschijnlijk hetzelfde paneel zijn ondergebracht. Het geheel is rijkelijk bezaaid met hout en fraai gestikt leer. Aan knoppen heb je in de Komendant geen gebrek, getuige de hoeveelheid fysieke toetsen in de middentunnel, -console en aan de zijkant van de stoelen. Ook de achterpassagiers komen er bepaald niet bekaaid af. We nemen een enorme console waar met daarin inductieladers, opbergvakken en een knoppeneiland om de klimaatregeling mee te bedienen. Achter de hoofdsteunen van de voorstoelen zitten schermen die zich middels een ronde draai- en drukknop laten aansturen. Daarnaast heb je achterin de beschikking over wegklapbare tafeltjes.

Onder de kap ligt een 4.4 V8, een door Aurus ontwikkelde machine die 598 pk via een negentraps automaat naar de wielen stuurt. De achtcilinder hoeft het niet zelf te doen, maar krijgt bijval van een 63 pk sterke elektromotor, de Aurus is dus een hybride. In 6,5 seconden stampt de kolos naar een snelheid van 100 km/h.

De Aurus Komendant rolt in 2023 van de band in dezelfde fabriek waar Aurus ook de Senat produceert. Een koopje is de Komendant overigens absoluut niet. In Rusland heeft hij een vanafprijs van net geen 34 miljoen roebel, omgerekend zo'n €594.000. Net als de Senat en Arsenaal is de Komendant overigens vernoemd naar een deel van het Kremlin.