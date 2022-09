Toyota sluit Russische fabriek definitief

Toyota sluit definitief een fabriek in Rusland. De productie werd daar al kort na de start van de oorlog in Oekraïne beëindigd, maar de Russische fabriek gaat nu definitief dicht.

In maart legde Toyota een Russische autofabriek bij Sint-Petersburg stil, omdat het bouwen van auto’s daar door verstoringen in de bevoorrading niet meer te doen zou zijn. Sindsdien werd er geen auto meer gebouwd, maar dat gaat naar nu blijkt ook niet meer gebeuren. Reuters meldt dat de fabriek definitief sluit. Het importeren van Toyota-producten werd ook al in het voorjaar beëindigd, zodat de aanwezigheid van de Japanse autogigant nu tot een minimum beperkt wordt. Toyota houdt zich wel aan alle lopende verplichtingen en blijft via de bestaande dealers service leveren aan bestaande klanten, maar daar blijft het ook wel bij. Als het langzaamaan steeds lastiger wordt om aan een Toyota te komen, zal dat ook te zien zijn aan de verkoopcijfers. In een toch al meer dan gehalveerde markt stond Toyota in de eerste helft van dit jaar nog op een vijfde plek van de verkoopranglijst, bleek in juli.

De Russische Toyota-fabriek werd in 2007 geopend. Jaarlijks konden er 100.000 auto’s worden gebouwd, die in de hele geschiedenis van deze vestiging van het type Camry (vanaf het begin) of RAV4 (vanaf 2016) waren. Volgens Automotive News Europe waren de auto’s vooral bedoeld voor de Russische markt en een handjevol landen in de buurt. Dat zal het besluit om de tent te sluiten wellicht wat vergemakkelijkt hebben.