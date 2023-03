Het benzineverbruik van de Toyota Aygo in de praktijk

De Toyota Aygo was in ons land een schot in de roos. Het compacte, zuinige en zeker in de beginjaren betaalbare model wist hier sinds 2005 zeker 145.000 nieuwkopers naar de showroom te trekken. Hebben deze kopers daar een zuinige auto aan gehad of leek het verbruik vooral op papier gunstig? De AutoWeek Verbruiksmonitor geeft antwoord.

Strikt genomen behandelen we in dit artikel niet één Aygo, maar zowel de oerversie als de tweede generatie. De nieuwe variant werd vanaf 2014 geleverd en deelt zowel zijn platform als de 1,0-liter driecilinder met zijn voorganger. Wel levert de motor sinds 2014 één hele paardenkracht en twee newtonmeters meer dan voorheen. Het lijkt erop dat deze motor, type 1KR-FE, het einde van de verbrandingsmotor gaat meemaken, want zelfs in de gloednieuwe Toyota Aygo X duikt hij weer op. Van deze ‘cross-Aygo’ zijn op dit moment nog onvoldoende verbruikswaarden bekend om ook deze auto in dit artikel te behandelen.

Gemiddeld verbruik Toyota Aygo

Van de normale Aygo zijn die waarden er wel. In de AutoWeek Verbruiksmonitor houden niet minder dan 74 Aygo-rijders hun brandstofverbruik bij. Gemiddeld scoren zij een verbruik van 5,2 l/100 km, ofwel 1 op 19,5. Uitschieter is een Aygo uit 2020, waarvan de eigenaar al bijna 80.000 km lang een gemiddeld verbruik van 1 op 23,6 noteert. Deze bestuurder geeft aan bewust zuinig te rijden en de Aygo met name op de snelweg in te zetten, een combinatie die het verbruik duidelijk goed doet. Wel rijst de vraag: wat moet je doen om de fabrieksopgave van 1 op 26,3 te halen?

De ongunstigste waarde wordt neergezet door een ‘oude’ Aygo, waarvan de eigenaar tussen 2013 en 2016 de tankbeurten registreerde. Daarbij werd gemiddeld 1 op 15,8 gereden, wat nauwelijks verrassend is voor een auto die net 5.000 kilometer per jaar rijdt. Zelfs niet met een zuinige rijstijl. Opvallend gegeven: de fabrieksopgave voor deze auto was destijds 1 op 21,7.

Aygo is behoorlijk zuinig

We kunnen concluderen dat de Toyota Aygo een behoorlijk zuinige A-segmenter is. Het brandstofverbruik is gemiddeld nog net iets gunstiger dan dat van zijn aartsrivaal, de Volkswagen Up. De waarden liggen zo dicht bij elkaar dat je met beide auto’s hetzelfde verbruik moet kunnen realiseren.

Mocht je je dus op de occasionmarkt begeven en interesse hebben in een Up of Aygo, dan kun je de factor ‘verbruik’ uitsluiten. Overweeg je ook de Opel Karl, dan moet je wel rekening houden met een ongunstiger verbruik.