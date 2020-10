'PSA trekt stekker uit Peugeot 108 en Citroën C1'

In voorbereiding op de fusie met FCA in het nieuwe bedrijf Stellantis, heeft PSA de huidige strategie nog eens goed onder de loep genomen. Daaruit volgt dus de conclusie dat de Peugeot 108 en Citroën C1 niet langer rendabel genoeg zijn. Voorlopig betekent dat volgens een bron dat PSA in zijn geheel uit het A-segment stapt. Eerder dit jaar gaf Peugeot-baas Jean-Philippe Imparato nog aan dat de 108 in het aanbod zou blijven. Wel liet hij toen al doorschemeren dat een eventuele vervanger volledig elektrisch moet zijn. PSA heeft het aandeel in de fabriek in Tsjechië, waar ook de productie van de Toyota Aygo plaatsvindt, reeds verkocht. Hoe lang de twee kleine stadsrakkers nog in productie blijven, is niet bekend. AutoWeek heeft PSA Nederland gevraagd om een reactie.

Mogelijk betekent de fusie met FCA dat er in de toekomst een nieuwe A-segmenter met techniek van bijvoorbeeld de Fiat 500e komt, maar daarover is nog niets officieel bekend. Toyota gaat vooralsnog wel door met de Aygo. Ook die zal bij een volgende generatie (deels) elektrische aandrijving moeten hebben. PSA heeft eerder al de terugtocht uit het A-segment ingeluid door na de overname van Opel de Karl en Adam uit het modellenaanbod te halen. Het lijkt er al met al dus op dat de kleine stadsauto met brandstofmotor een uitstervend ras is. In Nederland zijn er dit jaar nog aardig wat Peugeots 108 en Citroëns C1 over de toonbank gegaan, respectievelijk 4.445 en 2.925 exemplaren. Doordat de marge per auto echter klein is en het steeds duurder wordt om aan de emissie-eisen te voldoen, is het voor veel autofabrikanten niet meer rendabel om ze in hun huidige vorm te blijven produceren. De Kia Picanto en Hyundai i10 vormen vooralsnog een uitzondering op die ontwikkeling. De kleine Koreanen zijn vrij recent ingrijpend vernieuwd.