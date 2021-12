Toyota 1000 (1977) - Liefhebber gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Een 'auto voor het volk' iets uit Duitsland? Niet louter en alleen, want ook in Japan wilde de overheid een 'nationale auto' waarmee het volk mobieler kon worden. Dat werd de Toyota Publica, waarvan de tweede generatie in 1969 op exportmarkten verscheen als Toyota 1000. Dit origineel Nederlands geleverde exemplaar met op het oog nog geen 40.000 kilometer op de teller is op zoek naar een nieuw, liefhebbend baasje.

De Toyota Publica moest eigenlijk een voorwielaangedreven auto worden, maar het kostte de ingenieurs van Toyota destijds te veel tijd om de voorwielen aan te laten drijven. Daarom kreeg de Publica een meer traditionele layout: de motor voorin en achterwielaandrijving. Niet dat je daarmee opeens driftend iedere snelweg op kon rijden: de eerste generatie van de Publica had in 1961 een luchtgekoelde tweecilinder met 28 pk. In 1969 kwam de tweede generatie van de Publica op de markt, die onder de modelnaam Toyota 1000 leverbaar werd in exportmarkten. Het autootje kwam alleen op de markt in twee- en driedeursvarianten en beschikte over een éénliter viercilinder met 48 pk.

Uiteindelijk bleef de Toyota 1000 tot 1978 op de markt, waarna de Starlet hem opvolgde. In tegenstelling tot de Starlet zijn er van de Toyota 1000 nog slechts een handvol exemplaren over. Deze blauwe coupé heeft de tand des tijds op het oog aardig goed doorstaan. Hoewel de motorruimte wel een grondige poets-/renovatiebeurt kan gebruiken, lijkt de carrosserie te zijn ontsnapt aan de roestduivel en ook zien het dashboard en de stoelen er nog netjes uit. Deze 1000 was een 'Special de Luxe', maar om eerlijk te zijn valt enige luxe in het sobere interieur niet te ontdekken. Er zitten twee tellers voor je neus, waarbij eentje de snelheid aangeeft en de ander het brandstofniveau en de motortemperatuur. Daarnaast zit een paar schuifjes voor de verwarming en trekschakelaars voor de verlichting en ruitensproeiers. Minimalisme ten top.

De kilometerstand van deze Toyota 1000 moeten we overigens met een korreltje zout nemen, aangezien de teller slechts vijf cijfers kent. Dat neemt niet weg dat er door de jaren heen overduidelijk goed is gezorgd voor de compacte Toyota. Zelfs het originele afleveringsbewijs uit 1977 zit er nog bij, waaruit blijkt dat de auto het eerste deel van zijn leven vermoedelijk sleet in Terschuur. Vervolgens is de kleine Japanner van 1998 tot 2020 in handen geweest van autobedrijven, om sinds mei vorig jaar weer op naam te staan van een particulier. Nu staat hij dus weer te koop voor €6.950. Een boel geld, al helemaal als je bedenkt dat de auto in 1977 omgerekend €4.269 kostte. Maar daarvoor koop je dan ook wel wat unieks. Houd jij hem op de weg?