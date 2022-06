Toyota 1000 Stationwagon (1976) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

In 1969 kwam de Toyota 1000 voor het eerst op de markt in exportmarkten. In Japan was hij er voor die tijd ook al, maar daar ging het model door het leven als Publica. Die naam kreeg de auto niet voor niets, want met de Publica wilde Toyota een auto voor het volk neerzetten. In de hiërarchie van Toyota stond hij daarom onder de Corolla. Aanvankelijk wilde Toyota de Publica gaan leveren met voorwielaandrijving, maar omdat dat de ingenieurs te veel tijd kostte kreeg de Publica - en daarmee de 1000 - een voor die tijd meer traditionele lay-out: de motor voorin en achterwielaandrijving.

De Toyota 1000 werd geleverd in een aantal carrosserievarianten: als tweedeurs sedan, pick-up en de hier gespotte driedeurs stationwagon. Voor de rubriek 'In het Wild' moet er alleen nog een pick-up op de gevoelige plaat vastgelegd worden, dan is het trio compleet. Heel veel bonter dan deze gele Toyota 1000 Stationwagon kan het echter nauwelijks worden. Dit exemplaar lijkt nog keurig in zijn lak te staan, onbekend is of hij in een later stadium gerestaureerd dan wel overgespoten is. Heel veel maakt het ook niet uit, want het is allang mooi om dit soort auto's nog op 's lands wegen tegen te komen.

Meestal hebben klassiekers in een dergelijke staat slechts een beperkt aantal eigenaren gehad, maar dat gaat voor deze Toyota 1000 niet op. We tellen in ieder geval al vijf particuliere eigenaren en dan zijn de eigenaren tussen 1976 en 1994 nog niet eens meegerekend. De huidige eigenaar geniet sinds februari dit jaar van zijn Toyota 1000. Hopelijk houdt hij zijn auto nog vele jaren en kilometers op de weg!

Met dank aan AutoWeek-forumgebruiker MCW 84 voor het uploaden van deze spot. Zelf een unieke auto gespot? Upload hem dan met minimaal twee foto's in het 'wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum en wie weet zie je hem dan wel terug in deze rubriek!