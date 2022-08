Toto Wolff wordt 'haast depressief' van prestatie Verstappen

Net nu titelverdediger Mercedes F1 weer een beetje de weg naar voren lijkt te vinden, deelt Red Bull een flinke klap uit. Ferrari komt weliswaar meer in zicht bij Mercedes, maar Red Bull zeker niet. "In Hongarije dachten we nog 'ja, we gaan zeker een race winnen," aldus Toto Wolff tegen de verzamelde media in België. "Nu hadden we echter alle reden om depressief te worden." Volgens de 50-jarige moet Mercedes nu simpelweg 'accepteren' dat de auto niet snel genoeg is en lastig te besturen is. "Dat is denk ik gewoon de realiteit."

Ondanks de teleurstelling in Spa houdt Wolff de moed erin. Zo kijkt hij wel uit naar de race in Zandvoort: "Ik hoop dat die baan ons beter ligt, dat we meer competitief kunnen zijn." Hij maakt zich alleen nog geen illusies over winnen en al zeker niet over het verslaan van Verstappen. "Als je ziet hoe hij een klasse apart is, dan moeten we onze auto echt nog zien te verbeteren. Dat gat is echt te groot." Mercedes kan zich vooralsnog beter richten op Ferrari, dat in het constructeurskampioenschap nu nog maar 41 punten voorsprong heeft.