Total biedt Frans medisch personeel gratis brandstof aan

Vanwege het hoge besmettingsgevaar met het coronavirus ligt het openbaar vervoer wereldwijd behoorlijk onderuit. Verplaatsen per auto, met één inzittende, is een stuk veiliger. Vooral voor medisch personeel is dit mogelijk essentieel. Om daarop in te spelen, maakt Total in haar land van herkomst, Frankrijk, brandstof voorlopig gratis voor ziekenhuismedewerkers. De ziekenhuizen door het hele land krijgen voor € 50 miljoen aan vouchers verstrekt die ingeleverd kunnen worden bij tankbeurten.

Total hoopt op die manier zo snel mogelijk een steun in de rug te zijn in deze crisis: "We hebben als groep besloten om dit praktische gebaar te maken, als steun voor ons ziekenhuispersoneel, die werken aan het veiligstellen van de gezondheid van de patiënten," aldus topman Patrick Pouyanné. Hier in Nederland liet 'ons' Shell zich eerder ook al van een filantropische kant zien. Dat bedrijf stelde 2,5 miljoen liter van een belangrijke handgel-grondstof kosteloos beschikbaar.