Tops en flops volgens Duitse wegenwacht ADAC

De Duitse wegenwacht heeft zijn 3.756.226 meldingen van vorig jaar geanalyseerd en komt met top- en floplijsten van alle pechgevallen. Het resultaat is een verslag over 113 modellen van 25 verschillende merken. Een overzicht!

In de analyse wordt in eerste instantie gekeken naar auto’s die tussen 2010 en 2017 geproduceerd zijn, later volgt een kleiner overzicht met auto's tot 20 jaar. Uit de eerste lijst rolt een overzicht van 113 modellen waarover ADAC een oordeel kan geven en worden er 18 auto’s als onbetrouwbaar gezien en 37 als bijzonder betrouwbaar. De overige modellen springen er qua betrouwbaarheid niet uit: die zijn gewoon als oké bevonden door de Duitse wegenwacht. Hierbij is onder andere ook gekeken naar hoe snel een auto het echt laat afweten vanaf het moment dat hij nieuw uit de showroom rolt. Van alle pechgevallen laat bij het overgrote deel de accu het afweten. De gele hulpauto’s moesten daarvoor in 41,8 procent van de gevallen uitrukken. Daarna volgden problemen bij de motor (17,4 procent), ‘overige problemen’ (15,5 procent) en elektrische storingen (10,6 procent) als grootste boosdoeners.

Aygo

Qua meest betrouwbare auto’s springen er verschillende modellen uit. Zo worden de Toyota Aygo, Honda Jazz, Mazda Cx-3 en Suzuki Vitara als zeer betrouwbaar bestempeld. Er zitten echter ook minder voor de hand liggende modellen tussen, zoals de Renault Captur, Fiat Punto en Opel Vivaro. Mercedes-Benz scoort ook bijzonder goed met de A- en B-klasse die samen met de CLA, GLA, GLC, GLK en GLE als bijzonder betrouwbaar worden gezien.

i20

Het is echter niet voor iedereen goed nieuws, want zoals gezegd is de ADAC over 18 auto’s minder te spreken. In de compacte klasse scoren de Smart Forfour/Fortwo (2015-2016) en Fiat 500 (2014-2015) uit die specifieke bouwjaren niet goed. Bij Smart is naast de accu de startmotor een veelvoorkomend euvel, bij de 500 gaat naast de accu de schakelstang van de versnellingsbak vaak stuk. Bij de Hyundai i20 (2011-2014) wordt er hulp ingeschakeld voor de bougies en het contactslot terwijl de Opel Meriva nog wel eens aan de zijkant van de weg wil komen te staan met een defecte waterpomp.

E-klasse

Bij de Nissan Qashqai en Kia Cee(‘)d spelen meerdere niet nader benoemde oorzaken een rol bij ADAC's oordeel dat ze onbetrouwbaar zijn. Bestuurders van een Ford S-Max roepen de hulp van ADAC in voor de accu, het roetfilter, de brandstofpomp of de dynamo. Het uitlaatsysteem van de Volkswagen Sharan en Seat Alhambra laat het daarnaast ook opvallend vaak afweten. In het duurste segment gaat het vaak mis met de Mercedes-Benz E-klasse. Naast de startmotor, het contactslot en de accu komen bij deze auto vaak versleten slangen en problemen bij de besturing om de hoek kijken. Vanaf 2013/2014 nemen de problemen van deze auto overigens wel iets af.

Yaris

ADAC keek bij dit rapport ook voor het eerst naar auto’s met een leeftijd tot 20 jaar. De meest betrouwbare modellen zijn dan de Toyota Yaris, Mercedes-Benz A-klasse, de Audi A3 en A4 en de BMW 5-serie. Ook de Twingo (2002-2013) weet opvallend hoge ogen te gooien.

ADAC's tops en flops (2010-2017)

Top Flop Audi A1 Fiat 500 Audi A3 Ford C-Max Audi A4 Ford Kuga Audi A5 Ford S-Max Audi A6 Hyundai i20 Audi Q3 Hyundai i30 Audi Q5 Kia Ceed BMW 1-serie Kia Sportage BMW 2-serie (Active/Grand Tourer) Mercedes-Benz E-klasse BMW 3-serie Nissan Qashqai BMW 4-serie Opel Meriva BMW 5-serie Peugeot 308 BMW X1 Renault Kangoo BMW X3 Renault Scènic Citroën C3 Seat Alhambra Fiat Punto Smart Forfour Honda Jazz Smart Fortwo Hyundai Tucson Volkswagen Sharan Mazda CX-3 Mercedes-Benz A-klasse Mercedes-Benz B-klasse Mercedes-Benz CLA Mercedes-Benz CLB Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLK Mercedes-Benz GLE Mini Cooper Mitsubishi Space Star Mitsubishi ASX Peugeot 2008 Renault Captur Skoda Rapid Suzuki Vitara Toyota Aygo Toyota Yaris Volkswagen Fox Volkswagen Beetle

*Bij de topmodellen worden modelseries gerekend, waarvan het pechcijfer van alle modeljaren tot de beste 40 procent hoort. Flops zijn modellen waarvan het pechcijfer van één modeljaar tot de slechtste vijf procent hoort.