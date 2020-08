ADAC: ‘Kans op letsel in buscamper is groot’

De populariteit van compacte campers neemt steeds verder toe, maar niet iedereen is daar even blij mee. Het Duitse ADAC testte de botsveiligheid van dergelijke buscampers en is niet erg blij met de resultaten.

Van Hymer tot Bürstner: vrijwel elke fabrikant speelt tegenwoordig in op de stijgende vraag naar buscampers. Het recept is simpel: men neemt een reguliere bestelbus, zoals veelvoorkomend de Fiat Ducato, en een inrichting van een camper en het resultaat is daar. Waar de veiligheid van grotere campers al vaker in het geding is geweest, was ADAC benieuwd naar de veiligheid van de compactere vakantiegangers. Voor de crashtest mochten een nieuwe buscamper en Citroën C5 Tourer komen opdraven. Onder toeziend oog van de Duitse experts werden beide voortuigen met een snelheid van 56 km/h frontaal tegen elkaar gereden.

ADAC is niet te spreken over de resultaten van de test. De kreukelzones van zowel de buscamper als de relatief nieuwe stationwagen zijn niet in staat om de passagiers bij een dergelijke crash optimaal te beschermen. Het gewicht van de camper speelt volgens hen de grootste rol. Zo is een volgeladen camper (3,5 ton) twee keer zo zwaar als de C5 Tourer. De bestuurder van de auto loopt bij een dergelijk ongeluk dan ook zwaar de kans op ernstige verwondingen. Alleen de bescherming van de nek weet zich staande te houden. Het hoofd, de romp en het linkerbeen vallen in de zwaarste risicogroep voor letsel.

Links: letsel in de camper, rechts: letsel bestuurder van de personenauto

Ook de bestuurder van de buscamper loopt na een dergelijk ongeluk naar alle waarschijnlijkheid niet fluitend weg. Ook zijn romp en linkerbeen vallen in de ‘rode zone’. Daarbij moeten ook de voeten het ontgelden: doordat de kreukelzone van de cabine het gewicht niet aan kan, is de kans groot dat de pedalen bij de impact verplaatsen met lichamelijk letsel als gevolg. Volgens de resultaten loopt echter niet alleen de bestuurder, maar ook de inzittenden achterin de camper een hoog risico op letsel. Dit komt voornamelijk door het ontwerp van de achterbank, die in de meeste campers alleen van een dunne plaat hout is gemaakt: bij een aanrijding klapt de achterbank in waardoor de hoofden van degenen die achterin zitten de bestuurdersstoel kunnen raken. Verder zorgen de inrichting, zoals de keuken, en alle bagage, zoals losse spullen in alle kastjes, voor een vergrotende kans van letsel voor de inzittenden. Bij de cash versplinterde een glasplaat in de keuken bijvoorbeeld in duizenden stukjes.

De ADAC hoopt dat fabrikanten na deze test aan de slag gaan met het verbeteren van de veiligheid.