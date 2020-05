Top 10: meest gezochte private-leaseauto’s

Kopen of toch leasen? Uit cijfers blijkt dat steeds meer mensen kiezen voor een private-leasecontract, waarbij je voor een maandelijks bedrag een gloednieuwe auto kunt rijden. Uiteraard zijn hier diverse voorwaarden en beperkingen aan verbonden. Via de website van AutoWeek kun je op jacht naar de voordeligste aanbieding met de Private Lease Vergelijker. Maar dan? Wordt het een Peugeot 108 of een Volkswagen Up? Of dan toch een slag groter in de vorm van een Renault Clio of Ford Fiesta?

De afgelopen maand gingen bezoekers in de Private Lease Vergelijker op zoek naar heel verschillende auto’s. Boven aan de lijst van meest gezochte modellen in de Private Lease Vergelijker staat namelijk de Volvo XC40. Dat wil overigens niet zeggen dat dit ook de auto is waarbij mensen het vaakst daadwerkelijk een contract afsluiten, maar de Zweedse SUV is in elk geval het meest in de zoekbalk ingevuld. Daarna volgen opmerkelijk veel Aziaten, want op plek twee en drie staan de Kia's Stonic en Niro. Ook het neefje van de Niro valt op, want op plek vier staat de Hyundai Kona.

Waar je wellicht verwacht dat private-leasers vaak voor de compactere modellen gaan, bewijst deze lijst met de populairste zoekresultaten het tegendeel. Slechts één A-segmenter komt in de top-10 van de afgelopen maand voor: de Fiat 500 (plek 6). Verder blijken ook hier cross-overs populair, want op de achtste, negende en tiende plek staan achtereenvolgens de Nissan Qashqai, de Volkswagen T-Roc en de Renault Captur. Elders in de lijst komen we de Toyota Yaris tegen op een nette vijfde plek. De Ford Focus eindigt deze maand op de zevende positie.

Top 10 zoekopdrachten

1. Volvo XC40

2. Kia Stonic

3. Kia Niro

4. Hyundai Kona

5. Toyota Yaris

6. Fiat 500

7. Ford Focus

8. Nissan Qashqai

9. Volkswagen T-Roc

10. Renault Captur