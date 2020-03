Top 10: Nieuwe auto's met meeste vermogen per kilo

Tussen al het heftige nieuws van dit moment door, is het af en toe ook lekker om even weg te dromen. Dromen over bijzonder snelle auto's, bijvoorbeeld. Auto's die - zeker in verhouding tot hun gewicht - erg krachtig zijn. We zetten de tien 'efficiëntste' hedendaagse krachtpatsers voor je op een rijtje.

Een blik op het actuele landelijke nieuwe aanbod wijst uit dat er behoorlijk wat auto's op de Nederlandse markt zijn met een pk/kilo-verhouding van rond de 1 op 2. Relatief lichte auto's met een enorme klap vermogen. Dat is natuurlijk wat je het liefste ziet. Een Bugatti Chiron is oppermachtig qua vermogen en snelheid, maar ook loodzwaar. Toch weet de Bugatti alsnog het meest indruk te maken met een een verhouding van 1,33 kilo per pk. Voor het betere stuurwerk wil je echter een relatief lichte auto, met veel vermogen. Drie merken steken er wat dat betreft met kop en schouders bovenuit: Ferrari, McLaren en ons 'eigen' Donkervoort.

De op papier beste hedendaagse straatlegale auto qua vermogen-/gewichtsverhouding, na de Chiron, is de Ferrari 488 Pista. De nóg lichtere opvolger van de 488 GTB weegt met 1.280 kilo ongeveer hetzelfde als een Volkswagen Golf, maar heeft maar liefst 720 pk tot zijn beschikking. Dat leidt tot een verhouding tussen vermogen (pk) en gewicht (kg) van 1 op 1,77. De ultrasnelle Italiaan zit in 2,8 seconden vanuit stilstand op 100 km/h en bereikt de 200 km/h al na 7,6 seconden.

McLaren doet ook goede zaken op dit gebied. De onlangs gepresenteerde 765LT zal de 488 Pista binnenkort ruimschoots van de troon stoten, daarom staat-ie voor de volledigheid alvast schuingedrukt in onderstaand rijtje. Voorlopig moet McLaren het in deze top 10 echter nog hebben van de 675LT. De ultralichte versie van de Sport Series legt, zoals de naam al zegt, maar liefst 675 pk in de schaal op een gewicht van slechts 1.230 kilo. Een snelle rekensom leert dat er per pk slechts 1,82 kilo gewicht verplaatst hoeft te worden. Dat zie je dan ook terug in de 2,9 seconden die slechts nodig zijn om vanuit stilstand naar 100 km/h te schieten. Ook de McLaren 720S doet goede zaken. Die heeft 45 pk meer tot zijn beschikking dan de 675LT, maar is slechts 89 kilo zwaarder. Met 1 pk op 1,83 kilo is dat ook een lichtgewicht raket.

De McLarens zijn echter wel behoorlijk prijzig, richting de € 390.000 voor de 675LT en zo'n € 320.000 voor de 720S. Wat dat betreft is de Donkervoort D8 GTO Performance misschien een betere keuze. Die kost ruwweg de helft. Daarvoor krijg je echter wel méér dan de helft van het vermogen van de McLarens voor: 380 pk. De Nederlandse sportauto is daarbij met zijn absurd lage gewicht van 695 kilo met afstand de lichtste auto uit deze top 10. Net als de McLaren 720S hoeft de Donkervoort slechts 1,83 kilo te verplaatsen per pk. Qua lichtgewicht plezier kun je de D8 GTO dan ook eigenlijk als de grote winnaar zien in deze top 10.

De rest van de top 10 wordt volgemaakt door diverse verschillende Ferrari's. Nog altijd weet Ferrari haar streven naar een gunstige verhouding tussen vermogen en gewicht meer dan waar te maken. De F8 Tributo is, na de 488 Pista, in dat opzicht het neusje van de zalm. Die komt qua specificaties bijna op hetzelfde neer als de McLaren 720S. De Italianen halen net als bij de Pista 720 pk uit de V8 die in de F8 ligt en de F8 houdt het met 1.370 aardig bescheiden op de weegschaal. Met 1,9 kilo per pk is de Ferrari wel een fractie minder efficiënt dan de McLaren. Wel is de F8 ruwweg € 20.000 goedkoper dan de McLaren.

De volledige top