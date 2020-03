Top 10: Hier worden de meeste auto's vernield

Het zal je maar gebeuren, je komt 's ochtends naar buiten en ziet dat iemand je auto heeft vernield. Er is een ruit ingetikt, een band lek gestoken, een dikke kras over de deuren getrokken of je auto is zelfs in de brand gestoken. Helaas worden duizenden mensen hier jaarlijks mee geconfronteerd. Nu weten we ook waar de meeste vernielingen plaatsvinden. Oppassen dus.

Voor het eerst in jaren is het aantal autovernielingen weer toegenomen in Nederland. Een verontrustende ontwikkeling. Met een vrij stevige 4,7 procent nam het aantal geregistreerde vernielingen vorig jaar toe ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit cijfers van Independer, dat zich beroept op de registraties van vernielingen bij politie-eenheden.

Niet geheel verrassend vinden in de grootste steden de meeste vernielingen plaats. Daar staan immers ook de meeste auto's. Er zitten wel grote verschillen tussen de steden als het gaat om de ontwikkeling ten opzichte van vorig jaar. Vooral in Den Haag en Utrecht nam het aantal vernielingen fors toe. Overigens werd de grootste stijging niet genoteerd in één van de steden in de top 10, maar in de gemeente Ede. Daar werden in 2019 maar liefst 200 meer vernielingen geregistreerd dan een jaar eerder. Ook in Veenendaal (+120) en Sittard-Geleen (+105) nam het aantal fors toe.

Grootste aantal vernielingen

Gemeente Geregistreerde vernielingen T.o.v. 2018 1. Rotterdam 1.615 - 80 2. Amsterdam 1.565 - 100 3. Den Haag 1.445 + 185 4. Utrecht 970 + 185 5. Eindhoven 680 = 6. Tilburg 605 - 25 7. Arnhem 540 + 150 8. Groningen 510 - 40 9. Breda 458 - 40 10. Nijmegen 420 + 30

Zoals gezegd was het wel te verwachten dat in absolute aantallen vooral de gemeenten van de grote steden naar boven zouden komen. Daarom is het zeker interessant om naar de verhoudingen ten opzichte van de hoeveelheid aanwezige auto's te kijken. Dan komen er andere 'winnaars' uit de bus. In Den Helder blijkt de kans op vernielingen aan auto's relatief het grootst. Overigens zien we dat, naast een aantal kleinere gemeenten, ook de grote steden hier alsnog voorbij komen. Ook in Ede is, dankzij de forse stijging, statistisch gezien nu veel kans op vernielingen aan auto's. Laten we hopen dat het dit jaar weer afneemt.

Relatief meeste vernielingen