Top 10: dit zijn de goedkoopste plug-ins

Voor wie nog niet helemaal klaar is voor de volledig elektrische auto hebben we goed nieuws: de plug-inhybride is bezig met een enorme opmars. Dat betekent ook hier dat de prijzen omlaag kunnen, dus is het hoog tijd om te kijken wat momenteel de voordeligste PHEV’s op de markt zijn.

Voor de zakelijke rijder is geen groot financieel voordeel meer te behalen door in een plug-in te gaan rijden. De succesdagen van auto’s als de Mitsubishi Outlander PHEV en Volvo V60 Twin Engine liggen daarmee definitief achter ons, maar voor particulieren lijkt de weg naar een stekkerhybride aantrekkelijker dan ooit. Zo valt er nu een stuk meer te kiezen dan een paar jaar geleden. In een poging hun wereldwijde CO2-uitstoot naar beneden te krijgen, worde autofabrikanten bijna gedwongen om met deels elektrische auto’s te komen.

Die auto’s moeten ook nog worden verkocht, dus is ook een schappelijk prijskaartje min of meer verplicht. Bovendien geldt vooralsnog het halftarief voor de motorrijtuigenbelasting voor auto’s met een theoretische CO2-uitstoot van minder dan 50 gram. Tel daarbij op dat deze auto’s in Nederland nog altijd in de prijzen vallen als het gaat om het op de CO2-uitstoot gebaseerde BPM-tarief, en er staat ineens een zeer aantrekkelijk rijtje auto’s klaar.

Kia is met de Niro en Optima al even actief op PHEV-gebied, maar voegde onlangs plug-ins op basis van de Ceed en Xceed toe. Met een prijskaartje van minder dan 35 mille blijken de auto’s voordelig genoeg om de eerste en de tweede plek van het podium in de wacht te slepen. Daaronder volgt een oude bekende: de Mitsubishi Outlander. De forse Japanner is inmiddels wat op leeftijd geraakt, maar voor wie ruimte zoekt lijkt deze SUV voor €35.990 een uitstekende aanbieding. De gloednieuwe Ford Kuga is dan wellicht echter ook een optie. De 225 pk sterke 2.5 Plug-In is nog geen 3 mille duurder dan de 1.5 Ecoboost met 120 pk, die het dan ook nog eens zonder automaat moet doen.

Na de Niro PHEV volgt op plek zes de enige plug-inhybride van Toyota, de Prius plug-in. De ook zonder stekkeren indrukwekkend zuinige Japanner wordt gevolgd door de Mercedes-Benz A250e, die net als de Citroën C5 Aircross (nummer 8) het voordeligst is in een op de zakelijke markt gerichte Business-uitvoering. Het Opel-broertje van de C5, de Grandland X, schopt het overigens tot een niet weergegeven 11e plek. De lijst wordt afgerond door de Mini Countryman Cooper S E en de erg verse Skoda Superb iV, die voor dik 42 mille zelfs als hatchback een indrukwekkende hoeveelheid ruimte biedt.