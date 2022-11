Doordat we onlangs met de Polestar 2 BST edition 270 reden moesten we denken aan de Volvo S60 en V60 Polestar. Er zijn namelijk Polestar-rijders die hun auto nimmer met elektrische energie voeden, maar uitsluitend met duurbetaalde benzine. In dat geval is Polestar niet het merk, maar meer een speciaal type van een vroegere Volvo, waarvan je de geest in de nieuwe zou moeten herkennen.

De geschiedenis herhaalt zich: zoals Polestar nu een gelimiteerde oplage maakt van een sportief topmodel, deed Volvo dat in 2014 met de S60 en V60 Polestar. Nu ­komen er vijftien auto’s naar ­Nederland uit een serie van 270 stuks, destijds waren het er vijftig uit een reeks van 750.De S60/V60 was een auto uit een heel andere periode, toen Polestar nog een solitair bedrijf was dat zich toegelegde op de bouw van sportieve topmodellen van Volvo en de preparatie van toerwagens voor de racerij. Volvo werd in 2015 eigenaar van Polestar, dus nádat de hier besproken Polestar als topmodel aan het S60/V60-gamma werd toegevoegd. Dat dit echt een andere periode was, zie je meteen aan de specificaties.

Volvo schroefde toen – en dat lijkt veel langer geleden dan acht jaar – nog een knoert van een zes-in-lijn dwars voorin de ­middenklasser. Anderhalf keer zo groot als wat nu de norm is en van elektrische ondersteuning was nog geen sprake. De tuners van Polestar hadden de T6 net zo lang gekieteld tot dit bereid was om zijn standaardwaarden 304 pk en 440 Nm achter zich te laten en 350 pk en 500 Nm naar de voor- en achterwielen te ­sturen.

Laatste twee jaar had Polestar een viercilinder met 367 pk

Twee jaar later, bij de ­vernieuwde S60/V60, werd de zescilinder ingeruild voor een tweeliter viercilinder met nóg meer vermogen (367 pk), maar ook een snuf minder koppel (470 Nm). Zeer indrukwekkend, maar de nieuwe Polestar 2 BST edition 270 biedt hier nog veel meer. Even belangrijk waren toen, net als nu, de montage van Öhlins-dempers, die erin slaagden om van de goedmoedige S60 een capabele circuitwagen te maken. Een directe vergelijking op de renbaan zou aardig zijn, om uit te zoeken of de oude wereld de nieuwe van repliek kan dienen door zijn veel geringere massa (toch een halve ton verschil) in de strijd te gooien. En om te zien in hoeverre de ­Polestargeist rondwaart in het nieuwe elektrische model.

Lekker gemaakt met een 508 pk sterke conceptcar

Overigens hadden de S60 en V60 Polestar nog dikker kunnen worden. 508 pk en 580 Nm waren de prachtige specificaties van de S60 Polestar die in 2013 als concept-car werd getoond; de topsnelheid bedroeg volgens de bouwers zelfs 300 km/h, de sprint naar 100 km/h slechts 3,9 seconden. We reden die studie zelfs eens . Dat gold overigens ook voor de heftigste Volvo C30 ooit, de Polestar concept.

Zo'n dikke Volvo S60 of V60 Polestar is gebruikt nog behoorlijk aan de prijs. Zoek je op Volvo's S60 of V60 tot 2017 in de vermogenscategorie 301-400 pk in het occasionaanbod op de site dan zie je prijzen van €35.000 tot €50.000. Wel even de 'gewone' T6-versies eruit filteren.