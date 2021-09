'Thuis laden scheelt honderden euro's per jaar'

Het verschil in de laadkosten bij publieke of privélaadpalen zit hem vooral in de prijs die je betaalt per geladen kilowattuur. Wie laadt aan een ‘eigen’ paal die is gekoppeld aan het energienetwerk van een huis of een bedrijf, is per definitie goedkoper uit dan bij een laadpunt dat beheerd wordt door een andere partij. Bij publieke laadpalen ligt de prijs per kWh doorgaans hoger. De onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal concludeert na eigen onderzoek wat het kostenverschil is tussen publiek en privé laden: "Wie gemiddeld 12.000 kilometer per jaar elektrisch rijdt, is zo’n € 350 voordeliger uit (als je thuis laadt, red.).”

Wat het scheelt, is uiteraard afhankelijk van hoe veel kilometers je aflegt met je elektrische auto. Hoe meer je rijdt, hoe groter het voordeel. Het kostenvoordeel wordt nog groter als je elektriciteit haalt uit zonnepanelen op het dak van je huis. Het bijladen van je elektrische auto is bovendien in veel gevallen gunstiger dan je ‘overschot’ aan energie terugleveren aan het net.

Leuk en aardig, maar een eigen laadpunt bij je huis komt ook niet spontaan uit de muur groeien. Zo’n laadlocatie voor thuis kost al snel zo’n € 2.000 tot € 4.000. De kosten voor de eigen laadgelegenheid moet je dus nog wel tegen het voordeel in de kWh-prijs wegstrepen. Zodoende is het in het begin dus nog een duurder verhaal, maar ben je naar verloop van tijd wel goedkoper uit met je eigen laadpunt. Hoe snel je voordeliger uit bent, hangt sterk af van de prijs van het privélaadpunt en zoals gezegd of je zonnepanelen op het dak van je huis hebt.