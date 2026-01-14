Tesla’s ‘Full Self-Driving’ wordt abonnement

Full Self-Driving Capability is al zolang we het merk kennen een softwarepakket dat deels uit concrete rijhulpjes en deels uit beloftes bestaat. Hardwarematig is een Tesla er al voor geschikt, maar alleen het relatief simpele Autopilot is standaard. Wil je meer dan een auto die op de snelweg tussen de lijntjes blijft en afstand houdt, dan zul je €7.500 moeten afrekenen voor het volledige pakket met automatische rijstrookwissels, automatisch inparkeren, ‘Summon’ (auto rijdt zonder bestuurder naar je toe) en meer. De prijs van FSD is in de loop der jaren gestegen, maar het aantal functies ook.

Wie het eenmaal heeft gekocht, zorgt er in principe voor dat de Tesla in kwestie het altijd zal hebben. Momenteel is het tijdelijk ook mogelijk om FSD over te zetten van een bestaande naar een nieuwe Tesla, maar dat is niet de norm. Wie die €7.500 teveel vindt, kan trouwens ook nog kiezen voor het minder uitgebreide Enhanced Autopilot. Dat kost €3.800.

Die prijzen en voorwaarden zijn binnenkort echter niet meer van toepassing als we Tesla-topman Elon Musk mogen geloven. In een kort bericht op zijn eigen socialmediaplatform X zegt Musk dat FSD vanaf 14 februari alleen nog beschikbaar zal zijn als abonnement. Dat kan in de VS nu ook al en kost daar 99 dollar per maand. Die abonnementsvorm bestaat in Europa nu nog niet en in de Noord-Amerika is FSD al een stuk uitgebreider dan hier. Het roept de vraag op of FSD-als-abonnement ook hier van toepassing zal zijn, maar er speelt nog iets. Ook per februari wordt FSD in Europa door een vrijstelling namelijk flink uitgebreid. Dat is vast geen toeval, maar we hebben toch maar even bij Tesla Nederland nagevraagd of het nieuwtje van Musk ook hier geldt. Zodra er een reactie komt, lees je dat hier.