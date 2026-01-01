Ga naar de inhoud
Tesla wil productie in Duitse fabriek verder opvoeren

In 2025 ook al meer productie

Tesla giga berlijn berlin

Tesla is van plan de productie in zijn Duitse fabriek, nabij Berlijn, in 2026 te verhogen, ondanks de moeilijke situatie op de markt in Duitsland. De productie is vorig jaar ook al elk kwartaal volgens plan gegroeid, heeft fabrieksdirecteur André Thierig gezegd in een interview met het Duitse persbureau dpa.

"We kijken daarom met optimisme uit naar het nieuwe jaar en verwachten een verdere toename", zei hij. Volgens het bedrijf produceren de ongeveer 11.000 werknemers zo'n 5000 voertuigen per week, wat neerkomt op circa 250.000 voertuigen per jaar.

"We hebben hier banen kunnen veiligstellen en werden nooit getroffen door productiestops of ontslagen zoals andere industriële locaties in Duitsland", aldus Thierig. De fabriek werd in 2025 zelfs uitgebreid. Canada is ook toegevoegd als markt. Voor Canadezen is het interessant Tesla's van Duitse makelij te kopen, omdat ze dan geen last hebben van de hogere Amerikaanse invoerrechten.

