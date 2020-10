Tesla wil nieuw batterijontwerp toepassen op Model Y

Tesla heeft als doel om de Model Y's die in 2021 van de band rollen in Berlijn te voorzien van de op Battery Day aangekondigde vernieuwingen in het batterijdesign. Dat heeft Elon Musk laten doorschemeren op Twitter. Volgens de topman brengt het 'significante risico's' voor de productie met zich mee.

De Tesla Gigafactory in Berlijn is momenteel nog in aanbouw, in de tweede helft van 2021 moet de Model Y er geproduceerd gaan worden. Volgens Musk is het plan om van de fabriek in Berlijn een soort proeftuin te maken voor Tesla, waar de nieuwe technologie als eerste het productiestadium bereikt. "Berlijn gaat de '4680 cell' met de structurele batterijen gebruiken", zegt de topman op Twitter. Volgens hem brengt de nieuwe technologie alleen nog wel 'significante productierisico's' met zich mee. Daarom zullen de fabrieken in Fremont en Shanghai volgens Musk pas over ongeveer twee jaar volgen.

Op Battery Day liet Tesla zien op wat voor manieren het bedrijf het batterijpakket wil verbeteren. De cellen in de batterij nemen in formaat toe en de batterij gaat een integraal onderdeel van de auto vormen. Ook het materiaalgebruik in de batterij gaat op de schop. Uiteindelijk moeten de optimalisaties bij elkaar leiden tot een toename van 54% in actieradius en een kostenreductie per kWh van 56%. Of Tesla erin slaagt de productie zonder opstartproblemen te laten verlopen, zal uiteindelijk moeten blijken.

Auke Hoekstra, expert op het gebied van elektrisch vervoer, denkt dat Tesla een behoorlijke sprong ten opzichte van de concurrentie maakt wanneer dit lukt. "Als Tesla er in slaagt om volgend jaar al structurele batterijen te produceren met 4680-cellen, dan loopt hun voorsprong voor mijn gevoel verder op," zegt hij tegen AutoWeek. "Ze versnellen de mondiale elektrische auto industrie dan met een paar jaar."