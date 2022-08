Tesla Model Y fors goedkoper dankzij nieuwe instapversie

De Tesla Model Y is nu ook beschikbaar als Model Y RWD. Die achterwielaangedreven versie snoept zomaar even €16.000 van de vanafprijs af.

Tesla bood de Model Y tot op heden in ons land alleen aan als Long Range en Performance: twee vierwielaangedreven varianten die respectievelijk €65.990 en €70.000 kosten. Nu schuift het de Rear Wheel Drive onder in het aanbod. Die wordt leverbaar vanaf €49.990, waarmee de vanafprijs van de ruimere broer van de Model 3 in één klap met maar liefst €16.000 zakt.

Alle prijzen zijn zoals te doen gebruikelijk bij Tesla exclusief afleverkosten. De eigenlijke vanafprijs van de Model Y is dan ook €50.995, maar de verschillen blijven in stand.

Minder snel en minder ver

De Tesla Model Y Rear Wheel Drive heeft in tegenstelling tot de andere twee varianten maar één elektromotor, die de achterwielen aandrijft. Dat merk je uiteraard in de prestaties, want de Model Y RWD (die overigens in de bestellijst simpelweg Model Y heet) heeft 6,9 seconden nodig om van 0 naar 100 km/h te schieten. De Long Range en Performance doen dat in achtereenvolgens 5 en 3,7 seconden. Ook de actieradius ligt lager, met 430 tot 455 km, afhankelijk van de gekozen wielen. De Long Range komt tot 565 km ver en de Performance 514 km. Tenslotte heb je ook wat minder laadvermogen, 170 kW in plaats van 250 kW. De topsnelheid van de Tesla Model Y RWD ligt wel net als bij de Long Range op 217 km/h. De Tesla Model Y Performance haalt 250 km/h.

De Tesla Model Y RWD is per direct te bestellen voor €49.990. De eerste exemplaren worden in december van dit jaar verwacht en komen nog uit Tesla's Gigafactory in China. Ongetwijfeld komen latere exemplaren uit de Duitse fabriek nabij Berlijn.

Opmerkelijk is dat de voordigste Tesla Model Y nu goedkoper is dan de voordeligste Tesla Model 3, die als eveneens naamloze achterwielaandrijver voor € 51.990 (ex. afleverkosten) te boek staat.

Prijslijst Tesla Model Y

Versie 0-100 km/h Actieradius (WLTP) Laadvermogen Prijs ex. afleverkosten Model Y (RWD) 6,9 s. 430-455 km 170 kW €49.990 Model Y Long Range 5 s. 533-565 km 250 kW €65.990 Model Y Performance 3,7 s. 514 km 250 kW €70.000

*update*

Tesla heeft per abuis verkeerde prijzen voor de Long Range en de Performance gecommuniceerd. Deze versies zijn toch niet duurder geworden, waardoor het prijsverschil blijft steken op 'slechts' 16 mille. Dit artikel is aangepast.