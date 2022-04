Tesla werkt aan geheel nieuwe autonome 'Robotaxi'

De verf van de onlangs geopende Gigafactory in Berlijn is nog niet droog, of Tesla heeft alweer een opening van een fabriek op de planning staan. Gisteren opende topman Elon Musk met veel bombarie een nieuwe Gigafactory in Austin, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Texas. In een livestream van dat evenement maakte hij meteen een aantal interessante opmerkingen.

Laat het maar aan Elon Musk over om een show van een opening te maken. In Berlijn was hij al dansend tussen de Model Y's te zien, in Texas rijdt hij compleet met cowboyhoed en zonnebril het podium op in een zwarte Tesla Roadster. Dat is de auto waar het allemaal begon voor Tesla. De fabriek in Texas is belangrijk om de verdere uitbreidingsplannen te verwezenlijken. Na de fabrieken in Californië, Shanghai en Berlijn is het de vierde productielocatie van Tesla. Vorig jaar produceerde Tesla 930.000 auto's, maar met de twee nieuwe fabrieken wil Tesla op korte termijn jaarlijks die productie verdubbelen. Op lange termijn zijn de plannen grootser: Musk sprak eerder een extreme doelstelling van 20 miljoen auto's per jaar uit.

Musk legt tijdens de opening van de fabriek in Texas nog wat ambities op tafel. Zo stelt hij dat de bètaversie van 'Full Self Driving', het semi-autonome rijsysteem van Tesla, dit jaar beschikbaar wordt voor alle Noord-Amerikaanse klanten die de optie hebben aangevinkt. Ook zegt Musk dat Tesla werkt aan een 'dedicated Robotaxi' die volgens hem een 'futuristisch uiterlijk' krijgt. Daarme zou Tesla de strijd aan kunnen gaan met Cruise, de dochteronderneming van General Motors die zich bezig houdt met zelfrijdende taxi's. Hoe die autonome taxi van Tesla er precies uit gaat zien, wordt echter niet duidelijk. Aangezien de autonome ambities van Tesla in het verleden vaker vertraging opliepen, is het ook nog maar de vraag wanneer die Tesla-taxi echt zelfstandig de straat op kan.

Volle agenda

In eerste instantie bouwt Tesla alleen de Model Y in Texas, maar het is ook de plek waar de Cybertruck op termijn van de band gaat rollen. De futuristische pick-up van Tesla werd in 2019 al gepresenteerd, maar de productie werd onlangs nog uitgesteld naar 2023. Tesla zal met de komst van onder meer de GMC Hummer EV, Ford F-150 Lightning en de elektrische Chevrolet Silverado hard aan de bak moeten om de Cybertruck op de markt te brengen. Naast de Cybertruck staan ook de vrachtauto Semi en de Roadster op de planning voor 2023.

Foto: Elon Musk in cowboy-outfit naast een Tesla Roadster. Bron: Tesla.