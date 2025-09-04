Tesla verkocht in Turkije meer auto's dan in Europa

De verkopen van Tesla in Europa zijn dit jaar behoorlijk gekelderd. In Turkije gaat Tesla echter als een tierelier. In augustus verkocht Tesla in Turkije zelfs meer auto's dan in Europa!

In Nederland liggen de Tesla-verkopen niet meer op het niveau van eerder. In de eerste acht maanden van dit jaar heeft Tesla in Nederland 8.103 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat waren er bijna de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In Zweden kelderde Tesla nog veel harder. Uit cijfers van Europese brancheorganisatie European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) blijkt dat de Europese Tesla-verkopen ook niet meer zijn wat ze waren. In de eerste zeven maanden van dit jaar - Europese cijfers over augustus zijn er nog niet - registreerde Tesla in de Europese Unie slechts 77.446 auto's, bijna 44 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar. In Turkije gaat Tesla echter als een speer, zo blijkt uit cijfers van de Turkse branchevereniging ODMD.

In augustus heeft Tesla in Turkije 8.730 auto's geregistreerd. Dat zijn stuk voor stuk Tesla's Model Y. Een enorm aantal. In de Europese Unie zijn een maand eerder slechts 6.600 nieuwe Tesla's geregistreerd. Jawel: in augustus heeft Tesla in Turkije meer nieuwe auto's geregistreerd dan in de hele EU. Kleine kanttekening: in juli lag het aantal geregistreerde Tesla's in Europa érg laag: 42,4 procent onder dat van dezelfde maand vorig jaar. In juni werden in de Europese Unie nog 20.349 Tesla's op kenteken gezet. Hoe dan ook: Tesla's prestaties in Turkije zijn opmerkelijk.

En verder in Turkije?

Nu we toch tekstueel in Turkije zijn is een blik op de rest van de automarkt op zijn plek. In augustus zijn er 82.215 nieuwe auto's geregistreerd. Daarvan was ruim 10 procent dus een Model Y. De Tesla Model Y was dan ook met afstand de populairste nieuwe auto in het land. Op plek twee staat de Renault Mégane Sedan met 4.454 registraties, gevolgd door de Fiat Egea Sedan (3.477 stuks). Die Fiat ken je in Nederland vast nog wel als de Tipo Sedan. Op plek vier staat de Renault Clio, gevolgd door de Fiat Egea Cross op plek vijf.

In de eerste acht maanden van dit jaar zijn er in Turkije 25.756 exemplaren van de Tesla Model Y geregistreerd. Daarmee is het over die eerste acht maanden niet de populairste auto van het land. Dat is de Renault Clio. Op plekken twee en drie staan achtereenvolgens de reeds genoemde Mégane Sedan en Egea Sedan. Beide modellen worden ook in Turkije geproduceerd. De Model Y staat er op plek vier.

Puur wat registraties van elektrische auto's betreft is Tesla in Turkije koploper. Nationaal automerk Togg registreerde er in de eerste acht maanden van dit jaar 21.070 auto's en staat op plek twee. BYD met 13.391 registraties op plek drie. Wat verdeling van aandrijflijnen betreft: 18,3 procent van alle dit jaar in Turkije geregistreerde nieuwe personenauto's is een EV. In heel 2024 waren EV's er goed voor een marktaandeel van 7,8 procent. Elektrische auto's winnen er dus rap terrein. 46,6 procent heeft een benzinemotor en 26,5 procent is een hybride. Diesels zijn er goed voor een marktaandeel van 8 procent.