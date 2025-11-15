Tesla stopt met Chinese onderdelen in Amerikaanse fabrieken

Tesla heeft zijn toeleveranciers gevraagd geen in China gemaakte onderdelen meer te gebruiken voor auto's die in de Verenigde Staten worden geproduceerd. Leidinggevenden van de elektrische autofabrikant hebben moeite met de wisselende importtarieven in het handelsconflict tussen de VS en China. Dit bemoeilijkt de prijsstrategieën van het bedrijf, meldt The Wall Street Journal op basis van bronnen.

Het door Elon Musk geleide concern en zijn leveranciers hebben al in China gemaakte onderdelen vervangen en willen de komende een à twee jaar alle overige onderdelen vervangen door exemplaren die buiten China worden gemaakt.

Tesla betrekt de afgelopen twee jaar al meer onderdelen uit Noord-Amerika voor zijn Amerikaanse fabrieken vanwege dreigende importheffingen. Eerder deze maand werd bekend dat de verkoop van in China gemaakte elektrische auto's van Tesla in oktober met bijna 10 procent daalde tot minder dan 61.500 voertuigen.