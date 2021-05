Tesla Model X Plaid heeft Nederlandse prijs

De vernieuwde Tesla Model X wordt in 2022 in Nederland verwacht en nu weten we ook wat de Nederlandse prijs voor de beresterke Model X Plaid is.

De Tesla's Model S en Model X werdeneerder dit jaar vernieuwd en daarbij maakten we kennis met de Plaid genaamde topversies van de twee elektrische auto's. De Tesla Model X Plaid heeft, net als de Model S Plaid, drie motoren die samen 1.020 pk leveren. De Model X sprint daarmee in 2,6 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h, een halve seconde 'trager' dan de Model S Plaid. Ook ligt het geschatte rijbereik iets lager, met 547 km tegenover 628 km. De Model X Plaid dendert door tot een respectabele 262 km/h en ook op dat vlak moet-ie z'n meerdere erkennen in de Model S Plaid (322 km/h).

Desondanks zet Tesla de Model X Plaid, toch enigszins verrassend, voor dezelfde prijs als de Model S Plaid in de Nederlandse configurator. De minimale prijs van de Tesla Model X Plaid is € 119.990, waar je nog pakweg € 1.000 afleverkosten bij kunt verwachten. Tesla verwacht de Model X Plaid in het eerste kwartaal van 2022 te kunnen leveren in Nederland. Een nog krachtigere Plaid+-versie, zoals de Model S die heeft, zit vooralsnog niet in het vat.

Net als bij de Model S is er ook nog de Long Range-versie. Die wordt eveneens in het eerste kwartaal van 2022 verwacht in Nederland. De prijs van de Model X Long Range was al wat langer bekend: € 99.990 exclusief afleverkosten. Het geschatte rijbereik van de Model X Long Range ligt op 580 km en in 3,9 seconden sprint-ie van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid ligt op 250 km/h.