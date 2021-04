Tesla Model X - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Hoewel de Tesla Model X alweer een tijdje op de markt is, kwam hij nog nooit aan bod in deze rubriek. Recentelijk kreeg hij nog een facelift, de levering van de eerste opgefriste exemplaren staat gepland voor eind dit jaar. Hoog tijd dus om eens te kijken wat je allemaal krijgt voor iets meer dan een ton in euro's. Tipje van de sluier: het controversiële stuurwiel is inbegrepen.

Tesla Model X Long Range

€ 101.000

Tesla houdt het tamelijk overzichtelijk voor de Model X als het gaat om de beschikbare uitvoeringen. Hij is er alleen als Long Range en als Plaid, waarbij de Long Range beschikt over twee elektromotoren met een vermogen van 680 pk, vierwielaandrijving en een accupakket van 95 kWh. De WLTP-actieradius bedraagt 580 kilometer. Snelladen kan met maximaal 250 kW, bij wisselstroom bedraagt de maximale laadsnelheid 16,5 kWh. De Plaid heeft dezelfde accucapaciteit, maar levert dankzij zijn drie motoren een vermogen van maar liefst 1.020 pk. Die topversie heeft een meerprijs van € 20.000 ten opzichte van de Long Range.

Sesam open u

Bij de facelift van de Model X is een aantal zaken gewijzigd. De raamomlijsting is voortaan in het zwart uitgevoerd en ook de accenten op het exterieur verruilden hun chroomlaagje voor die kleur. Ook de voor- en achterbumper zijn aangepast. Verder beschikt de Model X standaard over adaptieve ledkoplampen. De auto is standaard gespoten in de kleur Pearl White, de andere vier leverbare kleuren zijn zwart, grijs, blauw en rood. De rode kleur heeft met € 2.700 de hoogste meerprijs, de overige lakkleuren vragen een investering van € 1.600. De Model X standaard op 20-inch 'Cyberstream'-wielen. Optioneel zijn er ook 22-inch Turbine-wielen leverbaar voor de lieve som van € 5.900.

De Model X heeft standaard elektrisch openende voorportieren, die automatisch openen en sluiten. Ook de omhoog scharnierende achterdeuren werken elektrisch, net als de achterklep. Verder heeft de Model X een panoramische voorruit die doorloopt richting het dak en alle ruiten beschikken over UV- en infraroodbescherming. Ook getinte achterruiten zijn standaard. De buitenspiegels zijn verwarmd en elektrisch inklapbaar, ook zijn ze altijd automatisch dimmend. Parkeersensoren en camera's rondom zijn eveneens standaard.

Nieuw soort stuurwiel

Het interieur van de Model X is bij de facelift een stuk ingrijpender gewijzigd. Het touchscreen is niet langer verticaal maar horizontaal gemonteerd en meet 17-inch. Daardoor ontstaat op de middenconsole extra ruimte voor een draadloze telefoonlader met plek voor twee telefoons. De achterpassagiers krijgen een touchscreen van 8-inch. De Model X is met drie verschillende stoelconfiguraties te krijgen: de vijfzitter heeft geen meerprijs, wil je zes of zeven zitplaatsen dan betaal je respectievelijk € 6.900 of € 3.700 extra. Verder valt het onconventionele 'Yoke'-stuurwiel meteen op. Ook die is standaard aanwezig. Het interieur in de Model X is uitgevoerd in het zwart met hout op de middenconsole. Een wit of beige interieur kost € 2.200.

Opties voor het interieur zijn verder niet leverbaar voor de Model X. De SUV heeft altijd een premium audiosysteem met 22 speakers en 960 Watt aan boord. Verder krijgt elke passagier stoelverwarming en is het stuurwiel eveneens verwarmd. De voorstoelen zijn daarbij ook geventileerd en de klimaatregeling heeft standaard drie zones. Voorverwarming en -verkoeling op afstand is eveneens inbegrepen. Verder krijg je als klant 1 jaar gratis Premium Connectivity bij je Model X. Bij die service krijg je muziekstreaming, live verkeersinformatie, satellietkaarten, video- en muziekstreaming, een internetbrowser en, jawel, Caraoke inbegrepen.

Qua veiligheidssystemen is iedere Model X standaard voorzien van Automatic Emergency Braking en 12 ultrasone sensoren die nabije voertuigen detecteren, bijvoorbeeld in de dode hoek. Ook Adaptive Cruise Control en Autopilot zijn standaard aanwezig. Optioneel is Enhanced Autopilot leverbaar voor € 3.800. Bij dat pakket kan de Model X navigeren met Autopilot en zelf van rijbaan veranderen als je de richtingaanwijzer activeert (Auto Lane Change). Ook kan de Model X dan automatisch inparkeren en kun je de auto via de app naar voren of naar achteren rijden met Summon. Voor € 7.500 kun je ook kiezen voor Full Self Driving, waarmee de Model X verkeerslichten herkent en binnenkort automatisch zou moeten kunnen rijden op straten binnen de bebouwde kom. Dat laatste is onder meer afhankelijk van wanneer de wetgeving het toelaat.