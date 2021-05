Prijzen Tesla Model S Plaid en Plaid+ bekend

Tesla heeft meer bekendgemaakt over de Model S Plaid en Model S Plaid+. De buitenissig krachtige versies van de Model S komen in 2022 deze kant op en de prijs van beide versies is bekend.

Tesla-topman Elon Musk kondigt op Twitter aan dat in de Verenigde Staten de levering van de Tesla Model S Plaid begint op 3 juni. Zo'n feest is het hier in Nederland niet, maar ook voor hier is er meer bekend. De Model S Plaid wordt in het eerste kwartaal van 2022 verwacht in Nederland. Wanneer de Model S Plaid+ komt, is nog niet bekend. Waarschijnlijk iets later in het nieuwe jaar, maar in ieder geval niet nog dit jaar.

De Tesla Model S Plaid komt in Nederland beschikbaar voor een vanafprijs van € 119.990. Dat was al de verwachte prijs, maar die blijft dus gehandhaafd. Reken daarbovenop op iets meer dan een mille afleveringskosten. De Model S Plaid heeft drie elektromotoren die samen goed zijn voor 1.020 pk. De sprint van 0 naar 100 km/h is in 2,1 seconden achter de rug en de Model S Plaid heeft een geschatte actieradius van 628 km. Tenslotte haalt de Model S Plaid een buitengewoon indrukwekkende topsnelheid van 322 km/h.

Een stap verder gaat de Tesla Model S Plaid+. Die sprint volgens Tesla niet alleen 'sneller dan in 2,1 seconden' naar 100 km/h, maar heeft bovendien een grotere geschatte actieradius. Daarmee kom je volgens de fabrikant maar liefst 837 km met een volle accu, al geldt hierbij opnieuw dat het nog niet om een officiële WLTP-waarde gaat. Dat-ie sneller is dan de Plaid, komt door het nóg hogere vermogen van boven de 1.100 pk. De topsnelheid van de Plaid+ ligt overigens wel net als bij de Plaid op 322 km/h. De Model S Plaid is € 10.000 duurder dan aanvankelijk het geval leek; de Nederlandse prijs ligt nu op € 149.990 en ook hierbij geldt dat er pakweg € 1.000 afleverkosten bovenop komen. Zoals gezegd komt de Plaid+ dus ook volgend jaar onze kant op, al is nog niet bekend wanneer precies.

Voor wie het allemaal wel wat minder extreem mag qua prestaties en prijs, komt de gefacelifte Tesla Model S ook als Long Range deze kant op. Die heeft een geschat bereik van 663 km, doet 3,2 seconden over de 0-100-sprint en krijgt een Nederlandse vanafprijs van € 89.990 excl. afleverkosten. De Model S Long Range wordt, net als de Plaid, in het eerste kwartaal van 2022 in Nederland verwacht.