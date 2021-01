Tesla Model S wordt cabriolet dankzij Ares Design

Dat de Tesla Model S zich qua lijnenspel goed zou lenen voor een open versie, werd nog geen jaar geleden ontkracht door Newport Convertibles. Dat veranderde de Model S op tamelijk ongelukkige wijze van een vierdeurs met dak naar eentje zonder dak. Om dan nog maar te zwijgen over enkele one-offs van andere bodyshops. Ares Design, dat toch een naam hoog te houden heeft, liet in 2018 al weten het grondiger aan te willen pakken. De open versie van de Model S moest namelijk ook een tweedeurs worden, zo toonde het op een schets. Dat zag er al een stuk beter uit. Nu is die auto eindelijk gepresenteerd.

Smaken verschillen, maar Ares is er behoorlijk in geslaagd om de Model S als cabriolet fatsoenlijke vormen te geven. Wat daar vooral aan bijdraagt, zijn de twee grote portieren. De achterportieren ruimden het veld en de voorportieren werden verlengd. De achterklep is verder helemaal aangepast en vlak daarvoor zien we een klep die omhoog gaat om het stoffen dak tevoorschijn te toveren. Het ontwerp van de aangepaste achterzijde komt overigens van Centro Stile, dat opereert onder de vleugels van Fiat Chrysler. Uiteraard werd het chassis verstevigd om ondanks het wegzagen van het dak toch structurele integriteit te houden.

Achter de voorstoelen tref je voortaan twee speciaal voor de cabriolet ontworpen zetels die gemodelleerd zijn naar de voorstoelen. Het interieur is in een opvallende combinatie van wit, oranje en grijs uitgevoerd, met stiksels in het leer die met de hand zijn aangebracht. Daar houden de wijzigingen niet op. Ares Design heeft namelijk ook het front van de Model S ligt aangepast. Een nieuwe voorbumper geeft 'm een eigenzinniger voorkomen. Ook troont de Model S Convertible op lichtmetalen wielen die van de schappen van het Italiaanse bedrijf gehaald zijn. Tenslotte kleedde Ares Design de Model S verder aan met enkele subtiele koolstofvezel extra's op de bumpers en sideskirts.

Helaas zien we nog niet hoe de Model S Convertible eruitziet met het stoffen dak omhoog. Ook rept Ares Design met geen woord over de prijs of eventuele productieplannen. Dit exemplaar is op aanvraag van iemand gebouwd. Als Ares Design nu meer van deze aanvragen binnenkrijgt, zou het ons niet verbazen.