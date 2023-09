Tesla Model S en Model X tot €22.500 goedkoper

Tesla lijkt de kunst van het doorvoeren van stevige prijsverlagingen op zijn elektrische modellen tot in de puntjes te beheersen. Na eerdere enorme prijsverlagingen van onder meer de Model 3 en Model Y zijn het nu de Tesla Model S en Model X die aanzienlijk minder duur worden.

De Tesla Model S Dual Motor All Wheel Drive stond tot voor kort voor €107.490 in de orderboeken, maar wisselt nu vanaf €94.990 van eigenaar. Daarmee is de prijs met maar liefst €12.500 gezakt. De prijs van de 1.020 pk sterke Tesla Model S Plaid (Tri -Motor All Wheel Drive) zakt met maar liefst €22.500 naar €109.990.

De Model S Dual Motor All Wheel Drive heeft een bereik van 634 kilometer en is in staat om in 3,2 seconden een snelheid van 100 km/h te bereiken. Zijn topsnelheid: 250 km/h. De knotsgekke Model S Plaid ramt zich al in 2,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h en heeft een topsnelheid van 322 km/h. Zijn bereik: 600 kilometer.

Tesla Model X: tot €22.000 minder duur

Ook van de Tesla Model X verlagen de Amerikanen de prijzen. De Dual Motor All-Wheel Drive-versie kostte eerder €116.490, maar vanaf heden €99.990: €16.500 minder. De Tesla Model X Plaid, die bijna net zo snel is als de Model S Plaid, kost voortaan €114.990 in plaats van €136.990: €22.000 minder.

De minst dure Model X heeft een WLTP-bereik van 576 kilometer en een 0-tot-100-tijd van 3,9 seconden. De Plaid komt iets minder ver (543 km), maar is in staat in 2,6 seconden naar de 100 km/h te speren. De topsnelheden van de twee liggen op respectievelijk 250 en 262 km/h.