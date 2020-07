Tesla Model 3 aangepakt door Startech

Ongetwijfeld zijn er velen die vinden dat je een Tesla gewoon moet laten zoals-ie is, maar daar denken diverse creatievelingen natuurlijk anders over. Zo zagen we al een opgehoogde Model 3 voor in ruig terrein, een Model 3 cabriolet, eentje met een range-extender en een exemplaar met een zeer bijzonder interieur. Startech is de volgende die in het rijtje aansluit en het Duitse bedrijf gaat wat gebruikelijker te werk dan eerdergenoemde partijen. Het komt namelijk met diverse uiterlijke aanpassingen voor de Model 3.

De Tesla is rondom aangepakt. Als eerste valt natuurlijk de gewijzigde neus op. De door Startech gemonteerde voorbumper met luchtinlaten (die waarschijnlijk niet per se ergens goed voor zijn) geeft de Model 3 een behoorlijk andere aanblik. Langs de flanken treffen we verder dikkere sideskirts, met vlak voor de achterwielen een soort vleugeltjes erop.

Aan de achterkant valt vooral de achterspoiler op én de gewijzigde achterbumper. Ook dat moet de Model 3 allemaal wat meer sportieve looks geven. Een ander opvallend detail is de rode strip tussen de achterlichten. Die verbinden de units optisch aan elkaar, al lijkt het verder geen functie te hebben. Tenslotte staat de ook wat verlaagde Model 3 op zwarte 20-inch wielen van Startech zelf. Wat Startech voor het totaalpakket vraagt, is niet bekend. De aanpassingen zijn in ieder geval ook los leverbaar, voor als je bijvoorbeeld alleen een verlagingsset (€345,68), de achterspoiler (€440,80) of de andere voorbumper (€1.276) wenst.