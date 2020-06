Tesla Model 3 klaar voor blubber dankzij Delta4x4

De Tesla Model 3 is nou echt zo'n auto die je normaal uitsluitend op asfalt tegen zal komen, maar niet meer als-ie langs Delta4x4 is geweest. Die zorgen er namelijk voor dat je er ook lekker blubber mee kunt happen.

In het kader van bijzondere creaties, kunnen we deze Model 3 niet aan de aandacht laten ontglippen. Het Duitse bedrijf Delta4x4 is gespecialiseerd in het avontuurlijk aankleden van zo ongeveer alles op vier wielen. Zij hebben er dan ook geen boodschap aan dat een Tesla Model 3 misschien niet zo voor de hand ligt voor zo'n behandeling. De populaire EV is door de heren en dames van Delta4x4 2,5 centimeter hoger op z'n wielen gezet. Niet zomaar wielen, maar heerlijke no nonsense stalen exemplaren met offroadbanden. Een setje dakdragers lijkt ook bij het totaalplaatje te horen. Verder wordt de Tesla ogenschijnlijk ongemoeid gelaten.

Dat het een betrekkelijk simpele behandeling betreft, is uiteraard ook gunstig voor het kostenplaatje. Delta4x4 rekent namelijk € 4.030 voor de volledige aanpassing. Dan rijd je er toch ineens heel anders bij. Of het op de openbare weg ook nog een pretje is, is dan echter wel de vraag. Overigens kunnen Model X-eigenaren met een weggespoelde oprit ook bij het bedrijf terecht om hun SUV op ruiger terrein voor te bereiden (zie foto's 4 en 5). Voor de Model X kost het hele verhaal pakweg hetzelfde als bij de Model 3.