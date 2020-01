Tesla: 'Plots versnellende auto's verzinsel van shortseller'

Op de beurs doet Tesla momenteel goede zaken, maar volgens het bedrijf van Elon Musk zien sommige mensen dat liever veranderen. In een verklaring laat Tesla weten dat het met grote argwaan reageert op een petitie, waarin opgeroepen wordt tot onderzoek naar 'plotseling accelererende Tesla's'. De starter van de petitie is van mening dat de auto's van het bedrijf daardoor gevaarlijk zijn en het Amerikaanse orgaan voor verkeersveiligheid (NHTSA) heeft inmiddels al lucht gekregen van de aanklacht.

Tesla is van mening dat de klacht ongegrond is en dat de starter van de petitie uit is op een koersdaling van Tesla. "Deze petitie is vals en begonnen door een 'shortseller'. Wij onderzoeken ieder incident waarbij de bestuurders menen dat auto's anders hebben geaccelereerd dan volgens hun handelen. In elk geval waar we de data van de auto konden bekijken, konden we bevestigen dat de auto werkte zoals deze is ontworpen," aldus Tesla in de verklaring. De fabrikant geeft aan samen met de NHTSA te gaan kijken naar de nieuwe klachten.