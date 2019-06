Terugroepactie voor Audi E-tron

Audi heeft een terugroepactie opgestart voor de elektrische E-tron. Door een slechte afsluiting van de laadopening kan er water binnendringen in het accupakket, waarbij in theorie brand kan ontstaan.

De terugroepactie kwam aan het rollen in de VS, waar het afleveren van E-trons net van start was gegaan. Autoblog.com maakte daar als eerste melding van het probleem, waarbij vocht kan zorgen voor kortsluiting of in het ergste geval brand. Tot nu toe is het niet fout gegaan, maar om die situatie zo te houden roept Audi alle 540 reeds geleverde Amerikaanse E-trons terug. Ook exemplaren die al bij de dealer staan worden behandeld.

Inmiddels is het probleem ook in Europa bekend. De RDW maakt op z’n site melding van de terugroepactie (bedankt, AMT) en omschrijft het probleem als volgt: “Er kan water binnendringen via de oplaadkabel naar het hoog-voltage-accupakket.”. Bij het kopje ‘Materiële gevolgen’ prijkt de volgende zin: “Kortsluiting. Treedt het defect op, dan wordt de bestuurder gewaarschuwd op het instrumentenpaneel.”

Veel meer is er nog niet bekend over deze terugroepactie, maar Nederlandse E-tron-rijders krijgen ongetwijfeld vanzelf bericht. Net als in de VS gaat het daarbij om enkele honderden exemplaren.