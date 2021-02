Tesla roept in de Verenigde Staten in totaal 135.000 exemplaren van de Model S en Model X terug. Er zou bij deze auto's een probleem kunnen ontstaan met het multifunctionele display op de middenconsole. Laat dat nou net een essentieel onderdeel in de twee Tesla's zijn.

De 135.000 Tesla's Model S en Model X die in de Verenigde Staten langs de garage moeten, zijn allemaal tussen 2012 en 2018 geproduceerd. De auto's zouden zijn uitgerust met Nvidia-hardware die mogelijk voor problemen kan zorgen. De Nvidia-chips houden in ieder geval verband met het centrale display waarin niet alleen audio en navigatie, maar ook tal van andere functies zijn ondergebracht. Zo zou het onder meer kunnen gebeuren dat de achteruitrijcamera niet werkt of dat het autonome rijsysteem Autopilot minder goed functioneert. Het zou zelfs zou kunnen zijn dat het middendisplay als gevolg van de storing permanent niets meer weergeeft, een euvel dat niet kan worden verholpen door het systeem opnieuw op te starten.

AutoWeek is in afwachting van een reactie van Tesla Nederland op de vraag of er ook in Nederland exemplaren van de Model S en Model X een bezoekje moeten brengen aan de garage. We houden je op de hoogte.

[UPDATE]

Ook in Nederland moeten tussen exemplaren van de Model S en Model X die voor maart 2018 zijn geproduceerd een bezoek brengen aan de garage. Het gaat daarbij alleen om auto's die zijn uitgerust met een MultiMediaCard (eMMC) van 8GB in het MCU, een stukje hardware dat mogelijk een storing kan geven als gevolg van slijtage. Hier valt online te bekijken of de terugroepactie op jouw Model S of Model X van toepassing is, al benadert Tesla de eigenaren actief. De teruggeroepen auto's krijgen een softwareupdate. Ook wordt de genoemde eMMC vervangen door een verbeterde unit met een geheugen van 64 GB. De duur van de aanpassing: zo'n 75 minuten voor de Model S en 90 minuten voor de Model X.

Tesla zegt niet op de hoogte te zijn van ongevallen of verwondingen die door het euvel zijn ontstaan. Tot het eMMC vervangen wordt, kan gewoon met de Model S en Model X worden gereden. Houdt er rekening mee dat in sommige gevallen de achteruitrijcamera niet meer werkt en dat ook de richtingaanwijzers en de ontwaseming en ontdooien van de voorruit mogelijk niet meer gebruikt kan worden.