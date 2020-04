Terugblik: ‘Topversie Suzuki Alto onder de €10.000’

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

A-segmenters voor minder dan €10.000 stonden decennialang moeiteloos bij de dealers. Van de Panda tot de eerste Aygo-107-C1. De Suzuki Alto was op 3 april 2010 nog hartstikke nieuw, want de auto reed nog maar een jaar in ons land rond. Vier generaties gingen sinds 1979 aan deze vijfde generatie voor. De Alto 1.0 Base stond in de prijslijst voor €7.999. Het gamma liep op tot de Exclusive met lichtmetalen wielen, ESP, zes airbags en mistlampen. Begin april werd duidelijk dat Suzuki €500 minder voor deze versie zou vragen. Daarmee dook vrijwel het hele Alto-gamma onder de €10.000. Alleen de versie met een automaat kostte destijds nog €10.945.

In 2015 zette de Nederlandse importeur een streep door de Suzuki Alto, want vijf jaar geleden nam de Suzuki Celerio het stokje van de compacte Japanner over. Tot dan kopen zo’n 200.000 Nederlanders een nieuwe Alto. Vooral in de jaren ’80 doet de Alto het goed met jaarlijkse verkoopcijfers van rond de 10.000 exemplaren. Dit succes wordt in 2002 en 2010 nog een behaald, verder vinden doorgaans zo’n 5.000 klanten hun weg naar de dealers. De Celerio heeft nooit onder de grens van €10.000 kunnen komen. De Celerio 1.0 Economy is altijd de voordeligste versie geweest die op zijn laagst €10.244 kostte. Eind vorig jaar wordt duidelijk dat Suzuki geen heil meer ziet in de compacte boodschappenwagen en trekt de stekker uit de Europese levering. Tot dan kopen 13.000 Nederlanders een exemplaar.

Suzuki kijkt op 3 april 2010 ook nog eens kritisch naar de prijslijsten van de Grand Vitara en Swift. Alle versies van de Grand Vitara met de 2,4-liter benzinemotor krijgen standaard een automatische transmissie wat een voordeel van €3.600 oplevert. Daarnaast zijn ook de High Executive-versies ruim €1.000 goedkoper gemaakt. Deze voordelen gelden nog voor de Grand Vitara van de vorige generatie van vóór de facelift. Na een facelift in 2012 laat de nieuwe en daarmee nog steeds huidige Vitara (standaard als vijfdeurs, zonder 'Grand'-aanduiding) zichzelf zien. Aan het Swift-gamma wordt de Cool-uitvoering toegevoegd. Deze is gebaseerd op de 1.3 Comfort maar voegt dan nog een standaard airconditioning toe. De driedeurs Cool kost begin 2010 €12.174 euro, de vijfdeurs versie €12.632. Deze actie geldt voor de Swift van niet één, maar twee generaties terug. Die Swift loopt dan op zijn laatste benen, want in de zomer daarna onthult Suzuki de volgende Swift. Begin 2017 wordt die Swift alweer afgelost door de huidige generatie van de Swift.